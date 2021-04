Headbangers Open Air: Statement zur aktuellen Lage

Bereits vor ein paar Tagen gab es eine Wasserstandsmeldung zur aktuellen Planung des Headbangers Open Air 2021. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Doch lest selbst, was die Veranstalter derzeit umtreibt:

„Liebe Fans, Freundinnen und Freunde des HOA,

immer häufiger kommt die Frage auf, was ist denn jetzt mit dem 2021er HOA? Um ehrlich zu sein, weiß momentan niemand, ob da was geht im Juli. Fakt ist, dass das Festival mit dem angedachten Billing sicher nicht stattfinden wird, etliche US-Bands haben sich schon zurückgezogen wie Cinderella’s Tom Keifer, Pentagram, andere Bands wie Heathen, Leatherwolf, Fifth Angel weisen darauf hin, dass sie nur kommen können, wenn ihre Tour im Ganzen stattfindet.

Eine weitere Frage ist, ob es entsprechende normalpreisige Flüge geben wird und ob die Bands einreisen dürfen bzw. das Wagnis überhaupt auf sich nehmen.

Sicher ist nur, dass wir ein Fest machen wollen in 2021 und wenn es nur mit deutschen / europäischen Bands ist oder mit reduzierter Besucherzahl, egal. Wobei selbst die Chancen dafür eher gering sind, maximal 10 %, solange alle auf den Inzidenzwerten rumreiten.

Ich verstehe, dass viele Leute Urlaub gebucht haben oder Flüge buchen müssen und ehrlich gesagt würde ich keine HOA-Flüge buchen für 2021. Wem das alles zu ungewiss ist, der kann gerne seine Karte auf 2022 umbuchen lassen oder aber mit uns weiter hoffen, dass 2021 irgendwas geht, denn einfach so jetzt schon absagen werden wir nicht.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Thomas, Jürgen und die HOA-Crew“

Englisch:

„Dear fans and friends of HOA,

we`re asked frequently whether HOA 2021 will take place or not? To be honest nobody knows if there will be festivals in july…

For sure the scheduled billing will not happen, several US bands have cancelled like Cinderella’s Tom Keifer, Pentagram, other bands like Heathen, Leatherwolf, Fifth Angel underline that they can only come if their tour will remain complete.

Other questions are if there are reasonable priced flights or if travel regulations will allow entries at all.

One thing for sure we want to make a festival, might be with just German / European bands or reduced amount of visitors, whatever

Anyway chances are very low as long authorities stick to the 7-day incidence

I fully understand that people did submit their holidaystimes or need to know whether to book flights or not, honestly I would not buy airfares for HOA 2021

If you need clarity you can easily change your tickets to 2022 or hope and see what will happen in summer, as right now we`re not gonna cancel HOA.

We`ll keep you posted

Thomas, Jürgen and your HOA crew“

https://www.facebook.com/HeadbangersOpenAir

https://www.headbangers-open-air.com/

Quelle: Veranstalter Headbangers Open Air