Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Perzonal War, Acid Reign, Feuerschwanz, Exhorder u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Domine – Ancient Spirit Rising

Artist: Domine

Herkunft: Italien

Song: Ancient Spirit Rising

Album: Ancient Spirit Rising

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/domineofficial

Perzonal War – Conditioned By Time

Artist: Perzonal War

Herkunft: Deutschland

Song: Conditioned By Time

Album: The Inside

Genre: Power Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:28 Minuten

Link: http://www.perzonalwar.de

Acid Reign – Phantasm

Artist: Acid Reign

Herkunft: England

Song: Phantasm

Album: Obnoxious

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 9:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/acid.reign.thrash/

Angellore – Twilight’s Embrace

Artist: Angellore

Herkunft: Frankreich

Song: Twilight’s Embrace

Album: La Titanie Des Cendres

Genre: Atmospheric Doom Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AngelloreDoom/

Feuerschwanz – Die Letzte Feier

Artist: Feuerschwanz

Herkunft: Deutschland

Song: Die Letzte Feier

Album: Met & Miezen

Genre: Mittelalter Rock, Folk Rock, Comedy Rock

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:29 Minuten

Link: https://feuerschwanz.de

Exhorder – Mourn The Southern Skies

Artist: Exhorder

Herkunft: USA

Song: Mourn The Southern Skies

Album: Mourn The Southern Skies

Genre: Thrash Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 9:29 Minuten

Link: https://www.exhorder.com

Epica – Design Your Universe

Artist: Epica

Herkunft: Niederlande

Song: Design Your Universe

Album: Design Your Universe

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:29 Minuten

Link: https://www.epica.nl/band

Acid Mothers Temple – Dark Star Blues

Artist: Acid Mothers Temple

Herkunft: Japan

Song: Dark Star Blues

Album: Does The Cosmic Shepherd Dream Of Electric Tapirs?

Genre: Psychedelic Rock, Space Rock, Drone Doom, Noise Rock, Ambient Rock

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:29 Minuten

Link: http://acidmothers.com

Stoned Jesus – Water Me

Artist: Stoned Jesus

Herkunft: Ukraine

Song: Water Me

Album: Pilgrims

Genre: Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:30 Minuten

Link: https://www.facebook.com/stonedjesusband/

Ctulu – Serenadenhallen

Artist: Ctulu

Herkunft: Deutschland

Song: Serenadenhallen

Album: Seelenspiegelsplitter

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:30 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ctulumetal/

Enslaved – Thoughts Like Hammers

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: Thoughts Like Hammers

Album: RIITIIR

Genre: Viking Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:30 Minuten

Link: http://enslaved.no

The Sins Of Thy Beloved – My Love

Artist: The Sins Of Thy Beloved

Herkunft: Norwegen

Song: My Love

Album: Lake Of Sorrow

Genre: Symphonic Gothic Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:30 Minuten

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100050308187211

End Of Green – Queen Of My Dreams

Artist: End Of Green

Herkunft: Deutschland

Song: Queen Of My Dreams

Album: Last Night On Earth

Genre: Gothic Rock, Alternative Rock, Doom Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:31 Minuten

Link: http://www.endofgreen.de

Metal Church – Anthem To The Estranged

Artist: Metal Church

Herkunft: USA

Song: Anthem To The Estranged

Album: Blessing In Disguise

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 9:30 Minuten

Link: https://www.metalchurchofficial.com

Manilla Road – Voyager

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: Voyager

Album: Voyager

Genre: Epic Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 9:31 Minuten

Link: https://www.manillaroad.net

Diamond Head – Sucking My Love

Artist: Diamond Head

Herkunft: England

Song: Sucking My Love

Album: Lightning To The Nations

Genre: NWOBHM, Hard Rock, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1980

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://www.diamondheadofficial.com

Scorpions – Fly To The Rainbow

Artist: Scorpions

Herkunft: Deutschland

Song: Fly To The Rainbow

Album: Fly To The Rainbow

Genre: Hard Rock

Veröffentlichung: 1974

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://www.the-scorpions.com/band/

Rigor Mortis – Ludus Magnus

Artist: Rigor Mortis

Herkunft: USA

Song: Ludus Magnus

Album: Slaves To The Grave

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Rigor_Mortis/1101

Alchemist – Chinese Whispers

Artist: Alchemist

Herkunft: Australien

Song: Chinese Whispers

Album: Spiritech

Genre: Progressive Death Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AlchemistAU/

Finsterforst – Mann Gegen Mensch

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Mann Gegen Mensch

Album: Mach Dich Frei

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.