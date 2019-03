Arising Empire verkündet mit Stolz das weltweite Signing des kühnen Metal Quintetts Heart Of A Coward. Willkommen in der Familie! Letztes Jahr kündigten Heart Of A Coward ihren neuen Sänger Kaan Tasan an und veröffentlichten mit ihm eine neue gewaltige Single, Collapse. Seither arbeitet die Band an neuem Material und plant die Veröffentlichung eines neuen Albums für 2019.

Die Band kommentiert: „Wir sind unglaublich begeistert für unseren vierten Release ein Teil der Arising Empire Familie zu sein. Das vierte Album ist immer schwierig und wir hätten keine bessere Wahl mit Arising Empire für uns treffen können. Wir freuen uns euch in 2019 zu sehen.“

Heart Of A Coward spielen am 16. Juni auf dem Download Festival UK (Tickets/Info Hier) und verkündeten Freitag Any Given Day bei ihrer Overpower Release Tour 2019 im April zusammen mit Tenside zu unterstützen. Der Pre-Sale der Tickets läuft bereits!

Any Given Day Overpower Release Tour 2019

Plus Special Guest Heart Of A Coward, Tenside

10.04.2019 Hamburg, Logo

11.04.2019 Berlin, Musik & Frieden

12.04.2019 Frankfurt, Das Bett

13.04.2019 Oberhausen, Impericon Festival *

14.04.2019 München, Backstage Halle

*ohne Tenside

Tickets gibt es hier!

Seit ihrer Gründung in 2009 haben es Heart Of A Coward weit gebracht – mit höchstem Lob der Fans und Presse zugleich und ihren unzählig getourten Kilometer im Gepäck. Definiert durch ihre schiere Power und Härte werden Heart Of A Coward für ihre rasanten live Shows und mächtigen Auftritte treu in der britischen Metal Szene gefeiert. Ihr Fokus lag schon immer auf dem Produzieren von schmetternder und doch anspruchsvoller Musik. Die Kombination aus voller Wucht und Feingefühl, geschmückt mit noch feineren emotionalen Momenten, wie persönlichen Geschichten. Mit ihrem 2018 neu dazu gestoßenen Frontmann Kaan Tasan läuten Heart Of A Coward ein neues Zeitalter der unzähligen neuen Möglichkeiten ein, die nun mit neuem kreativem Blut für sie bereit stehen.

2009 in Milton Keynes gegründet, veröffentlichten Heart Of A Coward bis zum jetzigen Tage drei Alben. Hope And Hindrance (2012), Severance (2013) and Deliverance (2015). Hope And Hindrance wurde von den Jungs selbst veröffentlicht, legte den Grundstein für ihren Sound und brachte der Band ungeahnte Reaktion wie nie zuvor ein. Das positive Feedback spornte sie an und zeigte auf, was möglich wäre, wenn sie sich noch weiter ins Zeug legen würden. Mit Severance hatten sie dann genau das geschafft – gemixt von Will Putney bahnten sich Heart Of A Coward so ihren Weg durch die Menge und setzten ein neues Zeichen in der Metal Welt. Dieses Album hatte es in sich, kombiniert mit traditionelleren Song-Strukturen: „Dieser Ansatz, die Balance, Kraft und Schwung sind keine Merkmale, die du einer Band in diesem jungen Fortschritt ihrer Entwicklung oft zuschreiben würdest. Aber Heart Of A Coward halten all diese Eigenschaften fest in ihrem Griff“ spricht Pop Matters über Severance im Jahr 2014. Von Justin Hill und der Band selbst produziert, schlug Deliverance wie eine Bombe ein und sicherte Heart Of A Coward ihren internationalen Platz in der Metal Szene. Auf den vorherigen Werken aufbauend und ihrer geballten Erfahrung durch die unzähligen Stunden im Rampenlicht hatten sie ihren Sound endlich gefunden. Nicht verwunderlich half die Veröffentlichung ihre Fan-Base auf aller Welt weiter auszubauen und brachte der Band beachtliche Kritik in der Presse ein.

„Das ist mit Abstand die beste Metal Veröffentlichung 2015 und mit Sicherheit verbirgt sich hier noch viel mehr Potenzial“ New Noise Magazine über Deliverance 2015. Heart Of A Coward standen schon mit einigen der größten Bands in der Szene auf der Bühne, unter anderem mit Machine Head, Darkest Hour, Sikth, Thy Art Is Murder und Suicide Silence. Sie spielten schon auf Europas größten Festivals inklusive dem Download Festival, Euroblast, Bloodstock, Slam Dunk, Tech Fest (als Headliner), Resurrection Festival, With Full Force und dem Summer Breeze. Ihr habt die neuste Single noch nicht gehört/gesehen?

Schaut euch Collapse hier an.

Heart Of A Coward sind:

Kaan Tasan – Gesang

Carl Ayers – Gitarre

Steve Haycock – Gitarre

Vishal Khetia – Bass

Christopher Mansbridge – Schlagzeug

