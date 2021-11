Heavy Psych Sounds Records: verkünden Line-Ups für das Schweizer sowie Salzburger HPS Fest in 2022

Heavy Psych Sounds Records, das italienische Heavy Rock Underground Label und Zuhause von Bands wie Brant Bjork, Nebula, Nick Oliveri, Yawning Man, Stöner, Black Rainbows, Acid Mammoth, Belzebong, Wedge, The Sonic Dawn u.v.m., hat die kompletten Line-Ups + Timetables für ihre Schweizer Festival Edition im Winterthurer Gaswerk, sowie das Billing im Rockhouse in Salzburg bekannt gegeben!

Das Label zählt heutzutage nicht nur zu DER Platten-Adresse für alle Stoner, Psychedelic Rock, Sludge und Doom- Liebhaber, mit ihrer Festival-Reihe in Italien, England, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Belgien bis hin in die Staaten, hat sich Heavy Psych Sounds ebenfalls als wichtige und unverzichtbare Live und Booking Institution etabliert. Nach der langen Corona-Live-Pause gab das Label die ersten Namen für ihre Schweizer Festival Edition bekannt, welche im letzten Jahr aus bekannten Gründen nicht stattfinden konnte, und geht hier direkt mit einem Paukenschlag raus, welcher jedes Stoner und Heavy Sounds- Herz höher schlagen lassen wird: Von Metal Größen wie High On Fire, über die Psych Rock Meister von Elder oder den Desert Rock Punks von Mondo Generator, ist bei beiden Festivals wirklich für jeden etwas dabei. Anfang Juni 2022 liest sich das Salzburger Line-Up wie folgt:

Der Vorverkauf der ersten 50 Early Bird Tickets ist ab sofort gestartet, weitere 50 frühe Vogel Pässe erhaltet ihr außerdem auf dem Dome Of Rock, vom 02. – 04.12.2021 im Rockhouse!

https://www.rockhouse-bar.at/e458/heavy-psych-sounds-fest-salzburg

„Wir freuen uns so sehr, endlich wieder mit unseren Heavy Psych Sounds Fests unterwegs zu sein!“ freut sich Heavy Psych Sounds Mitarbeiter Rajko Dolhar. „Nachdem wir unseren Sound in den letzten Jahren bereits durch halb Europa und die USA gebracht haben, wollen wir uns nun auch endlich in der Schweiz sowie in Salzburg die Ehre geben. Letztes Jahr hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind uns sicher, dass wir 2022 erfolgreich sein werden. Das Line-Up ist mit High On Fire, Elder, Black Rainbows, Mondo Generator, DueL und vielen mehr unschlagbar, also schnappt euch eure Tickets und wir sehen uns bald wieder vor der Bühne!“

Auch die Schweizer Edition kann sich mehr als sehen, und hören, lassen – am gleichen Wochenende könnt ihr es zu folgenden Acts im Gaswerk, Winterthur, krachen lassen. Die Timetables stehen bereits HIER fest, Tickets sichert ihr euch am besten direkt auf: https://www.petzi.ch/de/events/46811-gaswerk-heavy-psych-sounds-fest/tickets/#ticket-67502

Weitere Infos & News findet ihr auf:

www.heavypsychsounds.com

www.facebook.com/heavypsychsounds