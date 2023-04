Holy Moses: geben am 15./ 16.04.2023 drei Autogrammstunden in Deutschland

Das Jahr 2023 wird das letzte Kapitel in der langen Geschichte der legendären deutschen Thrash-Metal-Band Holy Moses markieren, das mit dem kommenden neuen Studioalbum Invisible Queen (VÖ: 14. April) und einer letzten Reihe von Liveshows nochmals exzessiv gefeiert wird.

In der Album-VÖ Woche wird die Band für drei exklusive Autogrammstunden in Deutschland am Start sein und freuen sich darauf das neue Album und ihre Klassiker zu signieren:

Samstag, 15.04 (mit Sabina Classen und Peter Geltat)

12.00 Uhr @ Remedy Records – Hamburg (Stellinger Steindamm 2, 22527 Hamburg

16.00 Uhr @ Media Markt – Bremen-Stuhr (3-K-Weg 25a, 28816 Stuhr)

Sonntag, 16.04 (mit Sabina Classen, Peter Geltat und Gerd Lücking)

12.00 Uhr @ Metalbörse – Langen (Neue Stadthalle, Südliche Ringstraße 77, 63225 Langen)

Auf der Metalbörse in Langen (bei Frankfurt) erwartet euch zudem Gerre (Tankard), ein old-school T-Shirt Contest, Verlosungen und vieles mehr!

Im Atomic Fire Records Shop gibt es zudem eine auf 200 Exemplare limitierte Fan-Box inkl. des 2-CD Digipaks, einer Flagge mit Cover Motiv, Logo-Patch, Lanyard und einer signierten Autogrammkarte.

Auf dem CD Bonus Album Invincible Friends verneigt sich eine illustre Schar an Gast-Sängern/Sängerinnen vor Holy Moses, so wird jeder Track des regulären Albums nochmals von einem Gast performt:

01. Downfall Of Mankind (Feat. Marloes Voskuil – Haliphron)

02. Cult Of The Machine (Feat. Bobby Ellsworth – Overkill)

03. Order Out Of Chaos (Feat. Diva Satanica – ex-Nervosa / Bloodhunter)

04. Invisible Queen (Feat. Ingo Bajonczak – Assassin / Bonded)

05. Alternative Reality (Feat. Tom Angelripper – Sodom)

06. The New Norm (Feat. Chris Staubach – Courageous)

07. Visions In Red (Feat. Rægina – Dæmonesq)

08. Outcasts (Feat. Leif Jensen – Dew-Scented)

09. Forces Great And Hidden (Feat. Gerre – Tankard)

10. Too Far Gone (Feat. Jens Kidman – Meshuggah)

11. Depersonalized (Feat. Daniela Karrer – Headshot)

12. Through The Veils Of Sleep (Feat. Ryker’s)

„Mein Abschiedsalbum zur Final Reign Tour – in diesem Werk steckt alles drin was Holy Moses in 43 Jahren ausgemacht hat. Gesanglich habe ich mich ausgetobt und gefühlt wie in den 80-Jahren. Wir schreiben Songs, die uns selbst gefallen und machen keine Kompromisse an Trends oder Zugeständnisse an falsche Erwartungen. Wir müssen nicht jedem gefallen, wir sind unsere eigene Marke, haben unseren eigenen Sound, dazu gehören krumme Takte, technisch anspruchsvolle Passagen und ungewöhnliche Akkordstrukturen ebenso wie interessante Texte, die sich mit den Schattenseiten der Menschen oder der menschlichen Psyche beschäftigen“, kommentiert Sabina Classen.

Holy Moses sind in der internationalen Metalszene eine feste Institution. Ihr facettenreicher Thrash Metal, die charismatische Stimme von Frontfrau Sabina Classen sowie die Mischung aus traditionellen Attitüden und experimenteller Weiterentwicklung haben die Band seit den frühen Achtzigern zu einer festen Größe werden lassen. Mit Klassikern wie Finished With The Dogs (1987), The New Machine Of Liechtenstein (1989), World Chaos (1990) oder Terminal Terror (1991) schrieben Holy Moses Metal-Geschichte. Invisible Queen fügt der Geschichte ein weiteres, bedeutendes und finales Kapitel hinzu.

