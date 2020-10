Horizon Problem: veröffentlichen Lyric-Video zur neuen Single „Drowning“

Gerade eben hat sich in meinem Bekanntenkreis eine Diskussion über Clean Vocals im Metalcore entsponnen. Wobei es eigentlich weniger eine Diskussion ist, denn es sind sich alle über die Clean Vocals in der neuen Single von Breakdown Of Sanity einig. Das Problem haben Horizon Problem nicht, denn sie haben mit Isa eine richtig gute Sängerin am Start, die auch höhere Tonlagen souverän meistert. Hat sie sich beim Peace On Earth Festival im AZ Aachen, wo ich Horizon Problem im Oktober letzten Jahres live erleben durfte, noch ziemlich im Hintergrund gehalten – weniger im Gesang sondern persönlich auf der Bühne – tritt sie mit der neuen Single Drowning, die Horizon Problem gestern veröffentlicht haben, mal ins ihr zustehende Rampenlicht.

Das dazugehörige Lyric-Video fängt perfekt die Stimmung ein, die den Song umwebt. Leise ans Ufer plätschernde Wellen in Dauerschleife, das Ganze ziemlich düster gehalten. Und so, wie der Titel Drowning es schon verrät, geht es hier wohl um das Gefühl des (emotionalen) Untergehens und der damit einhergehenden Hilflosigkeit. Das kriegt Isa wirklich richtig gut in ihren Gesang verpackt. Unterstützt wird sie dabei durch Fabio, der einige Male mit seinen expressiven Shouts einsteigt.

Übermäßig hart sind Horizon Problem nicht unterwegs, was nicht heißt, dass es nicht auch eine sehr geile Arbeit der Saiten- und Drumfraktion gibt, die speziell zu Beginn des Videos fast so etwas wie eine Vertonung der Wellenbewegungen des Wassers ist. So wird auch der Breakdown eher angedeutet, bevor es in das ruhige, instrumentale Interlude geht, das von einem coolen Solo abgelöst wird. Produziert wurde der Song vom „hauseigenen“ Gitarristen Martin, der auch hier eine reife Leistung abgeliefert hat.

Hier noch mal alle wichtigen Infos im Überblick:

Artist: Horizon Problem

Herkunft: Aachen, Deutschland

Single: Drowning

Genre: Progressive Metalcore, Melodic Metalcore

Release: 02.10.2020

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/horizonproblem/

Bandmitglieder:

Gesang – Isa

Gesang (Shouts) – Fabio

Gitarre – Martin

Gitarre – Patrick

Bassgitarre – Can

Schlagzeug – Marc