Horresque: Debütalbum „Chasms Pt. I – Avarice And Retribution“ erscheint am 07.02.

Die Abgründe der Menschheit, ihre abscheuliche Natur und die Fähigkeit zur Grausamkeit, das ist der Stoff, der Horresque antreibt – in den Texten und in ihrer Musik. Der Blackened Death Metal, den die Band auf den acht Songs ihres full-length Debüts erschaffen hat, kann mit einem Wort beschrieben werden: Raserei!

Horresque sind keine Unbekannten. Ihre Mitglieder waren oder sind in diversen anderen Bands aktiv. Gitarrist S.D. ist Mitglied von Nocte Obducta, außerdem ist er als Livemusiker u.a. für Schammasch aktiv und tourte mit Melechesh durch Europa. Sänger M.R. quält seine Stimme seit einigen Jahren bei der deutschen Death Metal Institution Discreation.

Nach Veröffentlichung ihres Demos 2016 und diverser Auftritte in ihrer Heimatregion entschloss sich die Band dazu, ihren Stil weiterzuentwickeln. Die Atmosphäre des neuen Materials reicht bis tief in den Black Metal hinein, ohne jedoch die Wurzeln des Death Metal komplett hinter sich zu lassen.

Horresque spielen mit klassischen Merkmalen beider Genres, die analoge und dynamische Produktion des Albums reichert ihren Sound noch zusätzlich an. Mit ihren ineinander verflochtenen Gitarrenharmonien, variablen Vocals mit Growls und Screams und unerbittlichem Drumming macht die Band eines klar: Horresque wollen erobern!

Ihr Debütalbum Chasms Pt. I – Avarice And Retribution erscheint am 7. Februar dieses Jahres über das Kölner Label The Crawling Chaos Records.

Die Texte sind angelehnt an die sieben Todsünden, das erste Album greift zwei heraus: Zorn & Gier. Acht abartige Geschichten, düster und morbide, aber dennoch wahr. Geschichten, die zeigen, was folgt, wenn die Moral auf der Strecke bleibt und Irrsinn, Grausamkeit und Schande an ihre Stelle treten.

Aufgenommen und produziert von Alex Theisen @Ultraton Elektrizitätswerke – Ultraton.com

Mastering: Philipp Welsing @Original Mastering, Hamburg

Artwork: C.S.R. for Saros Collective

Horresque Line-Up:

S.D. – Guitar

R.P. – Guitar

M.R. – Vocals

Horresque Kontakt:

https://www.facebook.com/Horresque/

Mail: Band@horresque.de

HP: Horresque.de

Label: The Crawling Chaos Records