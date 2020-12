Hostage: veröffentlichen Behind-The-Scenes-Video zu Recordings und Videodreh von „Don’t Let Me Down“

Wir hatten schon darüber berichtet, dass Hostage eine Coverversion vom The Chainsmokers feat. Daya-Song Don’t Let Me Down eingespielt und dazu auch ein Video veröffentlicht haben. Jetzt gibt es von den Studiorecordings und dem Videodreh ein sehr cooles Behind-The-Scenes-Video, das ihr hier sehen könnt:

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei allen Bands bedanken, die sich von den schwierigen Bedingungen in diesem Jahr nicht haben abhalten lassen, weiterhin neue Songs und/oder Videos rauszuhauen. Musikalisch gesehen war es tatsächlich ein sehr gutes Jahr, und dazu haben sich auch insgesamt 18 unserer Teammitglieder in ihren ganz persönlichen Top5 geäußert und teilweise auch weitere Empfehlungen gegeben. Jeden Tag veröffentlichen wir die Favoriten von zwei Teammitgliedern, und los ging es mit dieser kleinen Serie am 27.12. Wie sieht denn euer musikalisches Jahr 2020 aus? Habt ihr vielleicht sogar Favoriten, die eurer Meinung nach definitiv viel mehr Beachtung verdient hätten? Und worauf freut ihr euch musikalisch im Jahr 2021? Da sind ja schon einige Releases angekündigt, auf die ich sehr gespannt bin…