“Nach längerer Pause kommt wieder Bewegung in die Gruppe!“

Artist: Hot Boogie Chillun

Herkunft: Deutschland

Album: 18 Reasons To R’n’R

Spiellänge: 58:14 Minuten

Genre: Rock ’n‘ Roll

Release: 06.04.2018

Label: Universal Music Group, Internashville Recordings

Link: https://hot-boogie-chillun.com/

Bandmitglieder:

Gesang; Keyboard, Gitarre, Perkussion – Sascha Vollmer

Bassgitarre – Michael Frick

Schlagzeug – Roberto Bangrazi

Tracklist:

What Happened To Me Oh Well Triple Extroversion Pure Chickpulling Machine Boogie & Harmony Butterfly I Wanna Love And A 45 Good Cooking Penetration Send Me Your Love Volcano Come On Widow Wimberly At Least I’ll Try The One No One Will Ever Know

Nachdem die Band um The BossHoss Sänger Sascha Vollmer für mehr als ein Jahrzehnt in den Dornröschen Schlaf verfiel, wurde die frisch reformierte Dreiertruppe in diesem Jahr wachgeküsst. Das im Jahr 2015 erschienene Werk 15 Reasons To Rock’n’Roll wird als remixte und remasterte Sonderedition auf dem eigenen Internashville Recordings-Label Anfang April erscheinen. Hot Boogie Chillun legen noch einen drauf und so gibt es drei brandneue Bonustracks auf dem Re-Release.

Schnell spürt man, dass die sonst im Mainstreambereich tätigen Künstler nicht zwingend in unser Rock / Metal Magazin passen. Ihr Rock’n’Roll ist sehr seicht, kaum kernig und hat keinerlei Desert Feeling im Getriebe. Sehr glatt greifen sie in die Schiene, in die Sascha Vollmer auch in den letzten Jahren gesprungen ist. Ein Rock, der für viele Ohren bestimmt ist und nicht für die harten Rockerohren. Trotzdem kommen von den 18 Werken einige auch bei meinen Ohren ganz gut an. Für Fans der Band gibt es neben dem ursprünglichen Album wie erwähnt drei weitere Tracks, die mit der aktuellen Besetzung Michael Frick am Bass und Roberto Bangrazi am Schlagzeug eingespielt wurden. Anfang April zieht es das Trio zudem durch die Republik und sie werden vier ausgewählte Clubshows hinlegen.

Hot Boogie Chillun - 18 Reasons To R'n'R Fazit: Man kann mitreden, wenn man mal in 18 Reasons To R'n'R von Hot Boogie Chillun hereingehört hat. Sascha Vollmer kennt man durch TV Auftritte und The Boss Hoss, da sollte man schon als Rock'n'Roller wissen, was er sonst so treibt. Wie gesagt, nicht schlecht aber nicht hart genug für unsere Leser - über die Klasse brauchen wir ganz sicher nicht sprechen!



Anspieltipps: Pure und Love And A 45 Rene W. 7.5 2018-03-26 7.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

