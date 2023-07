Hunt Her, Kill Her: der Horror Thriller erscheint am 22.09.2023

Als Karen (Natalie Terrazzino) ihre erste Nachtschicht als Reinigungskraft in einem Lagerhaus antritt, ahnt sie noch nicht, welcher Horror ihr dort bevorsteht. Eine Gruppe maskierter Männer bricht in das Gebäude ein und macht Jagd auf sie. Ein blutiger Überlebenskampf beginnt, in dem Karen alles geben muss, um das Gebäude noch lebend verlassen zu können..

Der Festival-Hit vermengt Home Invasion und Brutalo-Horror zu einer blutigen Masse für Fans von The Purge und You’re Next.



Von den Regisseuren von Five Across The Eyes,

Lighthouse Home Entertainment

Hunt Her, Kill Her

DVD + Blu-ray + Mediabook:

Release: 22.09.2023