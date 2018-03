Wir freuen uns, euch das neue IAMX-Video zu „Stardust“ zeigen zu können. Die werten Kollegen/innen vom Tättowier Magazin haben sich der Premiere angenommen:

http://www.taetowiermagazin.de/blog/iamx+und+kat+von+d+feiern+musikvideopremiere_18302.html

Der Song stammt vom am 2.2. auf den Markt gekommenen Album „Alive In New Light„!

IAMX auf Tour:

13.03.2018 (DE) Stuttgart, Universum

15.03.2018 (DE) München, Strom

19.03.2018 (DE) Dresden, Beatpol

20.03.2018 (DE) Hamburg, Mojo

21.03.2018 (DE) Berlin, Kesselhaus

Kommentare

Kommentare