ARMORED SAINT werden im Juli und August ihren Klassiker ‚Symbol Of Salvation‘ auf Tour durch Nordamerika in seiner Gesamtheit auf die Bühne bringen! Einige dieser besonderen Konzerte werden zudem für eine Live-DVD mitgeschnitten.

Frontmann John Bush sagt dazu: „‚Symbol Of Salvation‘! Wahrscheinlich Armored Saints wichtigstes Album überhaupt. Die Songs schrieben wir, nachdem uns Chrysalis Records fallenließen und wir erfahren hatten, dass unser Gitarrist Dave Prichard an Leukämie litt. Dadurch wurde dieses Album emotionaler als alle vorangegangen der Band. Wie komponierten Stücke über Verzweiflung wie ‚Another Day oder ‚Last Train Home‘, aber auch experimentelle Tracks wie ‚Tainted Past‚ und ‚The Truth Always Hurts‘, typische Saint-Rocker wie ‚Reign of Fire‘, ‚Dropping Like Flies‘ oder das Titelstück.

Nach Daves Tod stellte sich die Band mit den beiden Gitarristen Phil und Jeff neu auf und wurde wieder zu einer Familie. Dave Jerden produzierte das Album, ehe sich unser Bassist Joey anschickte, diese Arbeit für die Gruppe zu übernehmen.

Diese Tournee wird denkwürdig. Wir haben Sachen wie ‚Burning Question‘ und ‚Spineless‘ noch nie live gespielt, also kommt her und feiert mit uns, machen wir Dave stolz!“

Die Label-Kollegen Act Of Defiance werden Armored Saint auf der Tour begleiten. Die Termine findet ihr im Folgenden.

Armored Saint ‚Symbol Of Salvation‘-Tour mit Act Of Defiance

10. Juli – Poughkeepsie, NY – The Chance

11. Juli – Sellersville, PA – Sellersville Theater

13. Juli – New York, NY – The Gramercy Theatre

14. Juli – Boston, MA – Brighton Music Hall

15. Juli – Montreal, QC – Petite Campus

17. Juli – Toronto, ON – Mod Club

18. Juli – Cleveland, OH – The Cambridge at House of Blues

20. Juli – Detroit, MI – Shelter

21. Juli – Chicago, IL – Reggie’s

22. Juli – Milwaukee, WI – Shank Hall

16. Aug. – Las Vegas, NV – Count’s Vamp’d

17. Aug. – – Anaheim, CA – Parish at House of Blues

Zwischen all den US-Dates, werden ARMORED SAINT für eine Rutsche an Shows nach Europa kommen, dort werden sie Festivals und Clubshows spielen und zumindest bei den Clubshows werden sie ‚Symbol Of Salvation‘ ebenfalls komplett aufführen!

ARMORED SAINT

+ ACT OF DEFIANCE

06/08/18 DE – Aschaffenburg – Colos-Saal

07/08/18 DE – München – Backstage Halle

08/08/17 CZ – Josefov – Brutal Assault Festival

10/08/18 NL – Eindhoven – Dynamo

Weitere Daten werden in Kürze bekanntgegeben!

Außerdem veröffentlichen Metal Blade Records ‚Symbol Of Salvation‘ am 18. Mai neu auf CD und LP. Das Vinyl enthielt ein formatgerechtes Mastering von Patrick W. Engel im Rahmen der Reihe „Metal Blade Originals“ inklusive 400g schwerer Kastentaschen mit Inside-out-Druck, 60x60cm Artworkposter (doppelseitig bedruckt) und 250g schweren Einlegern. Die CD enthält vier Bonustracks. Hier nun die verschiedenen Formatoptionen.

–CD (Tour Edition Digipak mit vier Bonustracks)

–180g black Vinyl

–dark red maroon marbled Vinyl (300 Einheiten – EU-exklusiv)

–clear red/purple/black/white splattered Vinyl (200 Einheiten – EU-exklusiv)

–violet rosy brown marbled Vinyl (300 Einheiten – US-exklusiv)

–pastel pink lilac marbled Vinyl (200 Einheiten – EU-exklusiv)

CD:

1. Reign of Fire

2. Dropping Like Flies

3. Last Train Home

4. Tribal Dance

5. The Truth Always Hurts

6. Half Drawn Bridge

7. Another Day

8. Symbol of Salvation

9. Hanging Judge

10. Warzone

11. Burning Question

12. Tainted Past

13. Spineless

14. Medieval Nightmares (Demo)

15. Get Lost (Demo)

16. Toungue and Cheek (Demo)

17. Pirates (Demo)

Vinyl:

Side A

1. Reign of Fire

2. Dropping Like Flies

3. Last Train Home

4. Tribal Dance

5. The Truth Always Hurts

6. Half Drawn Bridge

7. Another Day

Side B

8. Symbol of Salvation

9. Hanging Judge

10. Warzone

11. Burning Question

12. Tainted Past

13. Spineless

Vorbestellbar ab jetzt bei EMP oder eBay!

Kommentare

