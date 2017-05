Am 16. Juni veröffentlichen IGORRR – das Projekt des französischen Musikers und eklektischen Komponisten Gautier Serre – ihr neues Album ‚Savage Sinusoid‚ via Metal Blade Records. Darauf vereinen sich elektronische Manipulationen, Akkordeon, Saxofon, Sitar, Cembalo, Mandoline und Streicher mit Blastbeats, fetten Riffs, Grunts und operettenhaftem Gesang – doch so chaotisch das Ganze klingen mag, es steckt massig Herzblut dahinter.

IGORRR haben jetzt eine vollständige Europatour für den Herbst angekündigt, wo sie viele Songs von ‚Savage Sinusoid‚ zum Besten geben werden! Checkt die nachfolgenden Dates!

IGORR

04/10/17 IL – Tel Aviv – Gagarin

06/10/17 FR – Nimes – Paloma

07/10/17 ES – Barcelona – Razzmatazz

08/10/17 ES – Madrid – Caracol

09/10/17 FR – Bordeaux – Iboat

10/10/17 FR – Nantes – Le Ferrailleur

11/10/17 FR – Brest – La Carène

13/10/17 NL – Rotterdam – Rvlt Festival

14/10/20 NL – Arnhem – Willemeen

15/10/17 FR – Reims – La Cartonnerie

16/10/17 FR – Rouen – Le 106

17/10/17 FR – Lille – Aeronef

19/10/17 FR – Metz – Les Trinitaires

20/10/17 FR – Séléstat – Rock Your Brain Festival

21/10/17 FR – Cannes – Make Some Noise Festival

22/10/17 IT – Milano – Magnolia

23/10/17 IT – Calenzano – Cycle Club

25/10/17 SK – Bratislava – Randal

26/10/17 HU – Budapest – Durer Kert

27/10/17 CZ – Praha – Nova Chmelnice

28/10/17 DE – Berlin – Bi Nuu

29/10/17 DE – Dresden – Scheune

30/10/17 DE – Hamburg – Logo

01/11/17 DE – Hannover – Glocksee

02/11/17 GR – Athens – t.b.a.

04/11/17 BE – Antwerpen – GrindWaarpen Festival

05/11/17 UK – Milton – The Craufurd Arms

07/11/17 UK – Birmingham – The Flapper

08/11/17 UK – London – 02 Academy Islington

09/11/17 UK – Glasgow – Audio

10/11/17 UK – Manchester – Rebellion

13/11/17 FR – Toulouse – Rex

14/11/17 FR – Clermont-Ferrand – La Coopérative De mai

15/11/17 FR – Paris – La Maroquinerie

16/11/17 FR – Lyon CCO

17/11/17 CH – Bulach – Wooz Club

18/11/17 CH – Bulle – Ebullition

Weitere IGORRR Livedates

17/06/17 FR – Clisson – Hellfest

07/07/17 FR – Vendargues – What The Fest?!

09/07/17 UK – Winthorpe – UK Tech Fest

15/07/17 BE – Dour – Dour Festival

11/08/17 CZ – Jaromer – Brutal Assault

26/08/17 FR – Cormeilles – True Normand

Quelle: www.metalblade.com

