The Last Kingdom: Staffel 1 der bildgewaltigen Historienserie ab 30.06. im Heimkino

Atemberaubende Action, eindrucksvolle Kampfszenen und eine epische Erzählung: capelight pictures präsentiert die komplette erste Staffel der bildgewaltigen Historienserie THE LAST KINGDOM. Basierend auf der erfolgreichen Uhtred-Saga des Bestsellerautors Bernard Cornwell, treffen historische Figuren und Ereignisse aus der Epoche Alfreds des Großen auf fesselnde, fiktionale Erzählkunst, die nicht nur Fans von „Game of Thrones“ und „Vikings“ begeistert.

Ab 30. Juni 2017 erstmals in Deutschland auf Blu-ray als 3-Disc-Edition (auf DVD 4-Discs) im hochwertigen Digipak mit Schuber.

Quelle: www.capelight.de

