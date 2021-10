Igorrr: veröffentlichen Livevideo zu „Camel Dancefloor“ und kündigen Europatour für 2021 an

Igorrr – das Projekt des französischen Komponisten und musikalischen Masterminds Gautier Serre – veröffentlicht ein neues Livevideo zu Camel Dancefloor, aufgenommen beim Pol’And’Rock Festival im Juli 2021. Schaut euch das Video hier an:

„Wir haben über anderthalb Jahre darauf gewartet, diesen Track live spielen zu können. Das war ein sehr wichtiger Moment für uns, da wir herausgefunden haben, wie er auf der Bühne wirklich klingt, und wir waren überrascht, wie überragend die Stimmung ist, wenn wir Camel Dancefloor spielen, besonders mit unserem tollen Gitarristen Martyn Clément und den zwei neuen Sängern. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir auf der Bühne mit Igorrr eine neue Stufe der Heaviness erreicht haben, es ist brutal“, meint Gautier Serre.

Igorrr haben ihr viertes und bis dato erfolgreichstes Album Spirituality And Distortion im März 2020 veröffentlicht, inmitten der ersten Stufe der Pandemie. Gepriesen als Album, das „eure Gehirne für ein paar Wochen auf Trab hält“ (Blabbermouth), hat das Album die Deutschen Charts auf Platz 12 und die in der Schweiz auf Platz 57 geentert, in den USA hat es immerhin noch für Platz 61 gereicht. Streamt und kauft Spirituality And Distortion hier: metalblade.com/igorrr

Im November und Dezember diesen Jahres werden Igorrr zusammen mit Horskh und Autarkh auf Tour gehen.

Igorrr + Horskh + Autarkh

Nov. 25, 2021 – Caen (FR) – BBC

Nov. 26, 2021 – Tours (FR) – Le Temps Machine

Nov. 27, 2021 – Rouen (FR) – Le 106

Nov. 30, 2021 – Nantes (FR) – Stereolux

Dec. 01, 2021 – Genève (SW) – Post Tenebras Rock

Dec. 02, 2021 – Nîmes (FR) – Paloma

Dec. 03, 2021 – Poitiers (FR) – Le Confort Moderne

Dec. 04, 2021 – Toulouse (FR) – Metronum

Dec. 06, 2021 – Nijmegen (NL) – Doornroosje

Dec. 07, 2021 – Utrecht (NL) – Tivoli

Dec. 08, 2021 – Lille (FR) – Aeronef

Dec. 09, 2021 – Bruxelles (BE) – La Madeleine

Dec. 10, 2021 – Strasbourg (FR) – La Laiterie

Dec. 11, 2021 – Paris (FR) – Le Trianon

Dec. 12, 2021 – Nancy (FR) – L’Autre Canal

Dec. 14, 2021 – Lyon (FR) – Ninkasi Kao

Dec. 15, 2021 – Clermont-Ferrand (FR) – La Coopérative de Mai

Dec. 16, 2021 – Auxerre (FR) – Le Silex

Dec. 17, 2021 – Bordeaux (FR) – Rock School Barbey

Dec. 18, 2021 – Limoges (FR) – CCM John Lennon

