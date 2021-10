Imminence: starten Pre-Order für kommendes Album »Heaven In Hiding«

Angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, den Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer; geben Imminence die Veröffentlichung ihres vierten Albums bekannt. Heaven In Hiding erscheint am 26. November 2021 via Arising Empire und enthält die drei neuesten Singles, die nacheinander als die erfolgreichsten in die Bandgeschichte eingingen.

Heaven In Hiding ist eine herausragende Sammlung von Songs, die mit einer ungehinderten emotionalen Manifestation an Wut und Aufrichtigkeit geschrieben wurden. Mit einem organischen Ansatz und ehrlicher Kreativität liefert die Gruppe ein Album, bei dem jeder Song in Charakter und Geschichtenerzählen hervorsticht, während sie dennoch in einem größeren Konzept verbunden sind. Das neue Album zeigt zweifellos eine musikalische und visuelle Persönlichkeit, die die Vorstellung, wie ein moderner Metal-Act heute wahrgenommen wird, sofort in Frage stellt und Imminence als bereit anerkennt, den Platz als einer der Künstler an vorderster Front des Genres einzunehmen.

Nach den Veröffentlichungen der letzten Singles Temptation, Heaven In Hiding und Ghost, haben Imminence nicht nur die Messlatte für das, was von einer aufstrebenden Modern Metal-Band in Bezug auf Produktionswert und filmische Vision erwartet wird höher gelegt, Imminence gewannen auch Anerkennung durch diese erfolgreichsten Metalcore-Veröffentlichungen in 2021. Zusammen mit Regisseur Pavel Trebukhin von TRE Films hat die Band unermüdlich daran gearbeitet, ihr visuelles Universum mit einem unvergleichlichen Detailreichtum und einzigartiger Grandiosität zu erweitern, um den Songs auf dem neuen 13-Track-Album Heaven In Hiding gerecht zu werden.

Pre-Order Heaven In Hiding jetzt https://imminence.lnk.to/heaveninhiding

„Mit jedem neuen Album haben wir das letzte bis auf den Grund gerissen. Wir haben uns eine Vorstellung davon gemacht, wer wir als Band sind, und diese Idee dann durch neue kreative Neugier und Einflüsse herausgefordert. Was wir mit Heaven In Hiding entdeckt haben, hat sich nie mehr wie zu Hause angefühlt und nie besser verkörpert, was Imminence ist und immer sein wird.“ – Harald Barrett (Gitarre)

Aufgenommen, gemixt und gemastert wurde das neue Album in Schweden von Henrik Udd – dem preisgekrönten Produzenten, der bereits mit zahlreichen Bands wie Architects, Bring Me The Horizon, At The Gates und nun auch Imminence zusammengearbeitet hat.

Die Ankündigung ihrer exklusiven Akustiktour Live In Concert Halls brachte der Band nicht nur Begeisterungsstürme ihrer Fans ein, sondern sicherte ihnen sogar einen Platz in den offiziellen Eventim Charts als eine der bestverkauften Tourneen in Deutschland. Imminence kündigte kürzlich eine neue europäische Headline-Tour an, die im Februar und März 2022 in 19 Städten stattfinden wird. Alle Veranstaltungsorte haben ihre Kapazität stark angezogen und somit werden dies die bisher größten Headline-Shows der Band sein.

Imminence: Live In Concert – Europe 2022

15.02.22 DE-Leipzig, Täubchenthal

16.02.22 DE-Hamburg, Gruenspan

17.02.22 DE-Schweinfurt, Stattbahnhof

19.02.22 PL-Krakow, Kwadrat

20.02.22 CZ-Prague, MeetFactory

22.02.22 HU-Budapest, Barba Negra

24.02.22 DE-Munich, Backstage

25.02.22 DE-Stuttgart, Im Wizemann

26.02.22 IT-Milan, Legend Club

27.02.22 CH-Zurich, Exil

01.03.22 BE-Antwerp, Kavka

02.03.22 DE-Cologne, Kantine

03.03.22 UK-London, The Garage

04.03.22 FR-Paris, La Boule Noire

05.03.22 NL-Utrecht, De Helling

07.03.22 DE-Frankfurt, Batschkapp

08.03.22 DE-Berlin, Festsaal Kreuzberg

09.03.22 DE, Muenster, Sputnikhalle

10.03.22 DE-Hanover, Musikzentrum

Nach dem Release von Turn The Light On: Deluxe Edition, dem Album, das die Band von einem vielversprechenden Geheimtipp zu einer gestandenen Größe der Szene katapultierte, folgt Heaven In Hiding als viertes Studioalbum der Band, geschrieben von Sänger/Geiger Eddie Berg und Gitarrist Harald Barrett.

Mit einer Platzierung in den Top 100 der offiziellen deutschen Album-Charts, einer ausverkauften Anzahl von Album-Release-Shows und einer 100%igen Steigerung des Ticketverkaufs sowie einer Verdoppelung der Veranstaltungskapazitäten während der letzten EU-Headlinetour, haben Imminence als einer der am schnellsten wachsenden und aufregendsten Acts auf dem heutigen Markt erwiesen

Imminence haben sich im Süden Schwedens gegründet und sind mit ihrem einzigartigen Sound, der sich nahtlos zwischen Metalcore und Acoustic bewegt, mittlerweile eine der vielversprechendsten Bands des Landes. Gegründet 2010, als Eddie und Harald noch Teenager waren, ist die Band bis heute organisch gewachsen und hat sich konstant eine weltweite Fanbase aufgebaut, während sie aktiv in Europa seit der Veröffentlichung ihrer Durchbruch-Single The Sickness (2015) touren. Die Band hat bisher drei Studioalben veröffentlicht: I (2014), This Is Goodbye (2017) und Turn The Light On (2019).

Imminence sind:

Eddie Berg – Gesang/Violine

Harald Barrett – Gitarre

Alex Arnoldsson – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug

