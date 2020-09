Imminence: veröffentlichen akustische Neuinterpretation von ‚Paralyzed‘

Die schwedische Alternative Rock/Metal-Band Imminence veröffentlichen ihre wundervolle akustische Neuinterpretation von Paralyzed aus ihrem hochgelobten dritten Studioalbum Turn The Light On, die sich nun in ihre zuvor veröffentlichte akustische Neuinterpretation dieses herausragenden Albums einreihen darf.

Schaut euch das Musikvideo zur Neuinterpretation von Paralyzed jetzt an:

Holt euch den Song hier: https://Imminence.lnk.to/paralyzedacoustic

Turn The Light On: Acoustic Reimagination mit neuen Interpretationen der Songs aus dem dritten Album, sowie ihre besondere Interpretation von Crawling von Linkin Park und Bonustracks der beliebten Songs A Mark On My Soul, Wine & Water und This Is Goodbye!

Schaut euch das Musikvideo zur Akustikversion von Disconnected hier an:

Holt euch das neue Akustik-Album Turn The Light On: Acoustic Reimagination hier via Impericon oder Imminence: https://IMMINENCE.lnk.to/TurnTheLightOnAcoustic

More on Turn The Light On: Acoustic Reimagination:

Schaut euch Disconnected hier an: https://youtu.be/h1BJ-62DShA

Schaut euch das Video zu Crawling (Linkin Park Cover) hier an: https://youtu.be/HkXyZD58fgo

Watch Saturated Soul (Acoustic) here: https://youtu.be/GC6KIxG8Rg8

Watch the audio video stream for Erase (Acoustic) here: https://youtu.be/_1qGrKtj9JU

Watch the audio video stream for Infectious (Acoustic) here: https://youtu.be/KOYjsGVdt48

Imminence sind:

Eddie Berg | Gesang/Violine

Harald Barrett | Gitarre

Alex Arnoldsson | Gitarre

Christian Höijer | Bass

Peter Hanström | Schlagzeug