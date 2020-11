In Flames: veröffentlichen Musikvideo zu „Stay With Me“ um #UnitedWeWillMosh zu unterstützen

Schwitzige Circle Pits. Jede einzelne Zeile des eigenen Lieblingssongs mitzubrüllen, bis die Kehle heiser ist. Von der Bühne in ein Meer Fremder zu springen, mit denen du ein starkes Band des Vertrauens teilst. Erinnert ihr euch an Liveshows? In Flames bringen uns mit ihrem neuen Video Stay With Me in eine Zeit vor Covid, den Abschlusstrack ihres Albums I, The Mask (2019) – ein Video, welches uns daran erinnert, dass wir uns alle zusammenschließen und unsere Bands unterstützen sollten, um wieder in den Pit zurückzukehren. Zusammen mit Save Our Stages (US), Let The Music Play (UK), Save Live Events Now (US), Stagehand (UK), Red Alert (DE) und anderen, bringt das Video euch die Energie einer Liveshow und der Gemeinschaft, welche eben jene Energie erzeugt. Mit dem Aufruf, Live Shows zu retten, glaubt In Flames daran: United We Will Mosh.

Fans können die In Flames-Crew mit dem Kauf eines limitierten #UnitedWeWillMosh Shirts unterstützen, dessen Erlös direkt an die langjährigen Roadies der Band geht: www.InFlames.com/shop

Fans können für die #UnitedWeWillMosh Kampagne in verschiedenen Ländern hier spenden: