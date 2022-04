Ingested: bestätigen Europadates als Support von Dying Fetus

Die Kings of British Death Metal, Ingested, melden sich mit einer weiteren Tourbestätigung zurück, diesmal als Support der amerikanischen Death Metal Legende Dying Fetus!



Dying Fetus

+ Ingested

10.06.22 – UK – London – Boston Music Room

12.06.22 – Netherlands – Nijmegen – Doornroosje

13.06.22 – Germany – Kassel – Goldgrube

15.06.22 – Germany – Chemnitz – AJZ

17.06.22 – Germany – Schweinfurt – Stattbahnhof

21.06.22 – Spain – Bilbao – Santana27

22.06.22 – Spain – Zaragoza – CC Delicias

23.06.22 – Spain – Valencia – Republicca



Zuvor werden Ingested noch Fit For An Autopsy bei ihren Livedates unterstützen!



Fit For An Autopsy

+ Ingested

06.05.22 UK Bristol @ Fleece

07.05.22 UK Birmingham @ The Mill

08.05.22 UK Manchester @ Rebellion

09.05.22 UK Glasgow @ Cathouse

10.05.22 UK Southampton @ The Loft

11.05.22 UK London @ o2 Academy Islington

12.05.22 France Paris @ Gibus

13.05.22 Germany Köln @ Essigfabrik

14.05.22 Germany Berlin @ SO36

15.05.22 Germany Hannover @ Faust

16.05.22 Germany Hamburg @ Logo

17.05.22 Germany Leipzig @ Conne Island

18.05.22 Poland Warsaw @ Proxima

19.05.22 Germany Nürnberg @ Hirsch

20.05.22 Austria Wien @ Arena

21.05.22 Hungary Budapest @ Barba Negra

22.05.22 Slovenia Ljubljana @ Orto Bar

23.05.22 Italy Milan @ Slaughter Club

24.05.22 Switzerland Lyss @ Kulturfabrik

25.05.22 Germany München @ Backstage

26.05.22 Germany Saarbrücken @ Garage

27.05.22 Netherlands Utrecht @ Helling



Ingested Sommerfestivals:

11.06.22 Netherlands Leeuwarden @ Into The Grave

16.06.22 Czech Republic Cerveny Kostelec @ MetalGate Czech Death Fest

18.06.22 Switzerland Pratteln @ Z7 Wild Dayz

19.06.22 France Clisson @ Hellfest

24.06.22 Spain Cartagena, Murcia @ Rock Imperium



Ingested, läuten das Jahr 2022 mit der Veröffentlichung von Rebirth ein, einem Vorgeschmack auf ihr kommendes Album, das im Herbst auf Metal Blade Records erscheinen soll.

„Rebirth kommt zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt für Ingested. Wir haben unsere Haut abgestreift und sind in unsere nächste Phase eingetreten„, erklärt Frontmann Jason Evans. „Wir haben uns für ein Live-Video für die Single entschieden, da wir die brodelnde Intensität von Live-Auftritten im letzten Jahr so sehr vermisst haben, dass wir wirklich die zerstörerische Natur einer Ingested-Show einfangen wollten. Ungekettet, entfesselt und unbelastet sind wir bereit, der Welt zu zeigen, wozu Ingested wirklich fähig sind, und all unseren Fans danken wir dafür, dass sie uns über die Jahre hinweg die Treue gehalten haben – das Beste kommt noch!„



Ingested wurden 2006 in Manchester, England, gegründet und haben seitdem ausgiebig mit Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Nile, Carnifex und Revocation getourt und waren auf europäischen Festivalbühnen wie dem Summer Breeze Open Air zu sehen. Die Band konnte 2018 mit ihrem Album The Level Above Human in die Billboard-Charts einsteigen, darunter: #35 Independent Albums, #16 Hard Rock Albums, #135 Top 200. Mit ihrem 2020 erscheinenden Album Where Only Gods May Tread konnte die Band erneut in die Charts einsteigen: #4 Current Hard Music Albums, #10 Top new Artist Albums, #139 Billboard Top Albums und #15 in den UK Rock & Metal Albums sowie #50 UK Independent Albums Chart. Mit einer bereits umfangreichen Veröffentlichungs- und Tourhistorie sehen Ingested einer aufregenden neuen Ära als Teil des Metal Blade Records Rosters entgegen.



