Insanity Alert: veröffentlichen „All Mosh / No Brain“ live at Hellfest 2019

Insanity Alert haben ein Livevideo zum Song All Mosh / No Brain veröffentlicht. Das Video wurde beim Hellfest in Frankreich aufgenommen, wo die Band am 23.06.2019 auf der Main Stage gespielt hat. Das Video findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Channel von Season Of Mist und hier:

Insanity Alert kommentieren: „Wir gehen zurück in das Jahr 1 BC (Before Covid). In ein Land vor dieser Zeit, als Menschen in den Pit gerannt sind und um ihr Leben gemosht haben. Also bis wir uns alle am besten Partyort der Hölle wiedersehen: Bleibt gesund und bleibt zu Hause, aber versprecht uns eins: Lasst euer Zuhause niemals wieder zu einem Büro werden! Also hört auf nachzudenken und fangt an zu trinken: All Mosh, No Brain!“

Außerdem haben Insanity Alert bereits neue Daten für ihre Tour mit der spanischen Thrash Metal-Band Crisix im zweiten Halbjahr 2021 angekündigt. Alle Termine findet ihr hier:

Insanity Alert

ohne Crisix*

10 Sep 21 Winterthur (CH) Gaswerk

11 Sep 21 Bad Kissingen (DE) Infernum meets Porkcore

12 Sep 21 Prague (CZ) Rock Café

13 Sep 21 Vienna (AT) Arena

14 Sep 21 Salzburg (AT) Rockhouse

15 Sep 21 Munich (DE) Backstage

16 Sep 21 Weinheim (DE) Cafe Central

17 Sep 21 Bochum (DE) Die Trompete

18 Sep 21 Leiden (NL) Metal Experience Fest

20 Sep 21 Hannover (DE) Béi Chéz Heinz

21 Sep 21 Hamburg (DE) Bambi Galore

08 Oct 21 Yverdon Les Bains (CH) L’Amalgame *

09 Oct 21 Dijon (FR) Rising Fest *

05 Nov 21 Montaigu (FR) In Your Face Fest *

06 Nov 21 Niort (FR) Ox Taverne *

07 Nov 21 Lyon (FR) Rock ’n Eat *

17 Nov 21 Stuttgart (DE) Juha West

18 Nov 21 Freiburg im Braisgau (DE) Slow Club

21 Nov 21 Bonn (DE) Bla

22 Nov 21 Rotterdam (NL) Baroeg

25 Nov 21 Arnhem (NL) Willemeen

26 Nov 21 Drachten (NL) Poppodium Iduna

Line-up

The Dave Of Death – Gitarre

Don Melanzani – Schlagzeug

Heavy Kevy – Gesang

Marcy Brownnose – Bassgitarre