Interview mit Nord von Hämatom

Artist: Hämatom (Nord)

Herkunft: Speichersdorf, Deutschland

Genre: Neue Deutsche Härte

Link: https://www.haematom.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Thorsten „Nord“ Scharf

Gitarre – Jacek „Ost“ Zyla

Bass – Peter „West“ Haag

Schlagzeug – Frank „Süd“ Jooss

Hämatom promoten ihr neues Album Die Liebe Ist Tot mit einer Heißluftballonfahrt über Köln und geben dazu Interviews. Wie kann man zu so einer Gelegenheit „Nein“ sagen? Genau! Gar nicht. Aus diesem Grund habe ich mich an diesem sonnigen Herbstnachmittag in das Kölner Umland begeben, zu einer Location, an der man viel erwartet, nur nicht unbedingt die vier Franken in ihren düsteren Bühnenoutfits. Auf einer Wiese am Waldrand warten weitere Pressevertreter auf das Eintreffen unserer Interviewpartner, die es sich nach und nach in der Sonne gemütlich machen. Während dieser Vorbereitungen baut der Bäcker- und Konditormeister Axel Schmitt seinen Stand auf und wird alle Gäste sowie die Band mit seinen Brotspezialitäten verköstigen. Vor dieser Kulisse erwartet mich Sänger Nord zum Interview.

Time For Metal / Jan S.

Eine Frage brennt mir schon seit Ankündigung dieses Events unter den Nägeln. Wie kommt man auf die Idee, ein neues Album mit einer Heißluftballonfahrt zu promoten? Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen speziellen Hämatom Heißluftballon zu machen?

Hämatom / Nord

Ja, also irgendwie sind wir an den Ballon gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Wir hatten die Gelegenheit und haben es umgesetzt. Wir haben ständig verrückte Ideen, von denen wir niemals alle umsetzen können, aber hier dachten wir, dass es sich zu Werbezwecken gut nutzen lässt. Darum haben wir auch das Releasedatum nicht fest aufdrucken lassen, sondern mit einer zusätzlichen Plane befestigt, die wir später entfernen können. So kann man so ein teures Stück länger nutzen, denn der hat schon eine Stange Geld gekostet.

Time For Metal / Jan S.

Das kann ich mir vorstellen. Was plant ihr denn weiterhin mit dem Ballon?

Hämatom / Nord

So ganz genau wissen wir es noch nicht. Wir könnten uns aber vorstellen, auf einigen Festivals Fahrten damit anzubieten, wenn es die Gegebenheiten erlauben. Es wäre zu schade, ihn nur hier und heute zu nutzen. Es wird sich zeigen, wann und wo er wieder zum Einsatz kommen wird.

Time For Metal / Jan S.

Mal eine andere Frage. Euer neues Album heißt Die Liebe Ist Tot. Worauf bezieht ihr euch damit?

Hämatom / Nord

Das ist wieder sehr allgemein und kann von jedem Hörer interpretiert werden. Wir sehen leider immer mehr Situationen, in denen es zutrifft und das auf unsere ganze Gesellschaft bezogen.

Time For Metal / Jan S.

Ein sehr wichtiges Thema. Wie drückt ihr euch da aus? Was ist anders an dem kommenden Album?

Hämatom / Nord

Das neue Album musste wieder deutlich mehr „auf die Fresse“ sein als seine Vorgänger. Diese ganze angespannte Situation, in der wir alle uns seit über anderthalb Jahren befinden, mussten wir verarbeiten und somit ist das Album wieder härter und provokanter. Natürlich haben wir auch ein Liebeslied aufgenommen. Wobei Liebe Auf Den Ersten Fick auch ein eher provokanter Titel ist.

Time For Metal / Jan S.

Was wäre denn dein persönlicher Lieblingssong dieses Albums? Gibt es eine besondere Nummer, die du empfehlen würdest?

Hämatom / Nord

Als wir das Album aufgenommen haben, war unser Dauerbrenner die Partynummer Ficken Unseren Kopf. Aktuell würde ich eher zu Zahltag tendieren, auch wenn dieser Song das unschönste Thema überhaupt hat. (Nach kurzer Pause) Es rechnet mit dem Abschaum unserer Gesellschaft ab, der sich immer wieder an Kindern vergreift.

Time For Metal / Jan S.

Ja, das ist wirklich ein unschönes Thema, aber darum umso wichtiger, es anzusprechen. Diese kontroversen Themen können ja schnell böse ausgelegt werden und da hilft einem nur etwas, von dem ihr selber schwärmen könnt: eine solide Fanbase.

Hämatom / Nord

Ohja. Unsere Freaks sind schon eine besondere Art Fan. Wir haben zwar verglichen mit anderen Bands bestimmt nicht so viele Fans, aber dafür sehr treue und proaktive Fans, die uns auch in Coronazeiten sehr unterstützt haben. Darum wird es für sie auch eine Mini-Tour Anfang Januar geben. Wir spielen vier Konzerte in Clubs, die so klein wie möglich sind und über deren Daten unsere Freaks vorab informiert wurden. So haben sie gewissermaßen ein Vorkaufsrecht gegenüber anderen Besuchern, die wir trotzdem auch gerne sehen.

Time For Metal / Jan S.

Nach so einer langen Pause wird es definitiv wieder Zeit für Konzerte! Wisst ihr schon, wie es weitergehen wird?

Hämatom / Nord

Warten wir erst mal ab, wie sich die Situation weiter entwickelt. Bei den aktuell wieder steigenden Inzidenzen möchte ich nicht zu viel versprechen. Für den Sommer hoffen wir natürlich auf eine gute Festivalsaison. Da machen wir uns weniger Sorgen, da ja alles Open Air stattfinden wird. (Grinsend nach kurzer Pause) Und zum Herbst 2022 hin sehen wir dann, was kommt.

Time For Metal / Jan S.

Dann vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß gleich mit eurem Heißluftballon.

Anm. d. Redaktion.

Aufgrund des später aufziehenden Windes war die geplante Fahrt über Köln mit dem Ballon nicht möglich und wurde verschoben. Da aber ein Fan eine Fahrt gewonnen hatte und die Band ihr Versprechen halten wollte, starteten die Jungs auf der Wiese unter Kontrolle eines erfahrenen Teams zur Jungfernfahrt. Spaß hatten trotz der kurzfristigen Planänderung aber alle Anwesenden, egal ob Fan, Bandmitglied, Crew oder Pressevertreter.