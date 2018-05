Iron Maiden: Legacy Of The Beast Mobile Game – endlich offizieller Launch mit Mega-Update zur Tour

Mobile-Game-Entwickler Nodding Frog und Heavy-Metal-Legende Iron Maiden präsentieren voller Stolz die Implementierung einer neuen PvP Arena in ihr Legacy Of The Beast-Game. Weltweit zum ersten Mal und auf einer bisher unerreichten Stufe von Integration in den Mobile-Game-Bereich wurde diese Arena gemeinsam mit und in Anlehnung an Iron Maiden’s echte Tourbühne in der Optik fantastischer Kathedralenarchitektur designt, um eine atemberaubende Umgebung sowohl im Spiel als auch während der aktuellen, 38 Konzerte umfassenden Europatour der Band zu bieten!

Spieler dürfen sich außerdem auf die Vorstellung von Beast Eddie, der neuesten Inkarnation des berühmten Maiden-Maskottchens und Star des Spiels, freuen, gemeinsam mit vielen anderen Charakteren aus der Welt von Iron Maiden, die zur Feier ihrer Würdigung in der 2018er Tour-Setlist ihr Debüt im Spiel geben. In den nächsten Monaten können Fans die Ankunft von Lieblingen wie Icarus, Two Minutes To Midnight Eddie und Killers Eddie erwarten. Clansman Eddie wurde bereits in den Wochen vor der Tournee vorgestellt, was zu wilden Spekulationen über das Erscheinen des Tracks auf der Setlist führte!

Durch Neugestaltung von Iron Maidens Album-Artworks, Musik, Songtexten und nun der Integration von Elementen ihrer Liveshows in eine Echtzeit-Charakter-Kampagne für die Dauer der Tournee durchbricht Legacy Of The Beast weiterhin Grenzen in der Mobile-Gaming-Welt – eine nie vorher dagewesene Erweiterung, die sowohl Fans der Band als auch Fantasy-RPG-Spielern eine erfüllende Erfahrung auf Mobilgeräten verschafft.

Llexi Leon, Interactive Creative Director bei Phantom Music Management, sagt dazu: ”Unser Entwicklerteam hat sich selbst übertroffen und eine unglaubliche Repräsentation von Iron Maidens Liveshows erschaffen, die alten und neuen Fans eine weitere, aufregende Möglichkeit bietet, noch lange nach der Zugabe mit der Musik, der Bühnenshow und Eddie, dem Maskottchen der Band, zu interagieren!”

Spieler dürfen sich schon jetzt auf viele neue Funktionen und sammelbare Charaktere in den kommenden Monaten freuen, wie Spießrutenlauf, Social Chat und die sehnsüchtig erwartete Night City-Spielwelt und -besetzung – inspiriert von Maidens frühem Albumkatalog und ihren East-London-Wurzeln.

Iron Maiden: Legacy Of The Beast ist eine definierende Erfahrung in der Mobile-Gaming-Welt und lädt Spieler über ihre Smartphones und Tablets zu einem immer weiter expandierenden Dark-Fantasy-RPG ein. Durch die unerreichte Integration von Iron Maidens kreativem Output konnte man bereits das Spiel und seine Charaktere auf der bandeigenen Boeing 747, den Verschlüssen ihres 20 Millionen Pints verkaufenden Trooper Bieres und den allbekannten schwarzen Shirts bewundern, bei Liveshows projizierte Trailer ansehen, den gleichnamigen Comic lesen, die Sammelfiguren horten sowie auf einem Flipperautomaten spielen – und nun dient es als titelgebende Inspiration für ihre Europatour 2018, die am Samstag, 26. Mai, in Tallinn (Estland) startete.

Iron Maiden: Legacy Of The Beast ist frei erhältlich in Apples App Store und bei Google Play.

Mehr Informationen erhaltet ihr hier.

Über Iron Maiden:

Mit weltweit über 90 Millionen verkauften Alben, mehr als 2000 Liveauftritten in 63 Ländern, Millionen von Fans weltweit und 16 Studioalben in exzellenter Qualität und voll unbändiger Kraft haben sich Iron Maiden ihren Status als eine der beliebtesten und einflussreichsten Bands aller Zeiten mehr als verdient. Ihre letzte Welttournee 2016/2017 zum Album The Book Of Souls umfasste 39 Länder auf 6 Kontinenten mit einem Publikum von weit über 2 Millionen Fans; gereist wurde in ihrer eigenen, umgebauten Boeing 747, geflogen von Sänger Bruce Dickinson. Die Band hat kürzlich ihr Vermächtnis auf einige andere Interessengebiete erweitert: gemeinsam mit der Familienbrauerei Robinsons aus Cheshire um ihr eigenes Bier, Trooper, weithin anerkannt als der erfolgreichste Marktstart eines britischen Bieres der letzten 20 Jahre, und um ein Mobile Game namens Iron Maiden: Legacy Of The Beast – ein kostenlos spielbares Fantasy-RPG, in dem Spieler in der Rolle von Bandmaskottchen Eddie durch Raum und Zeit gegen die Legionen der Finsternis antreten. Das Spiel ist inspiriert durch (und enthält) die Artworks und Musik von Iron Maiden.

Iron Maiden starteten im Mai 2018 zu einer 38 Shows umfassenden Europatour unter dem Motto Legacy Of The Beast.

Über Nodding Frog:

Nodding Frog ist ein Unterhaltungsunternehmen aus England mit der Zielsetzung, global bekannte Marken aus Film, Fernsehen und Musik zu lizenzieren und in den mobilen Videospielmarkt zu bringen. Nodding Frog’s erstes Produkt ist das weltweit erfolgreiche Iron Maiden: Legacy Of The Beast, ein episches, authentisches mobiles Fantasyrollenspiel (RPG) basierend auf den Artworks und den Charakteren einer der ikonischsten und erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten.

