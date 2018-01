Itchy: Kündigen ihre »All We Know«-Tour Part 2 an

Itchy: Kündigen ihre »All We Know«-Tour Part 2 an

Die Punkrock-Helden ITCHY aus Eislingen/Fils kehren dieses Jahr mit dem zweiten Part ihrer »All We Know«-Tour zurück! Im April und Mai werden sie durch die Venues von Deutschland tingeln; im Oktober kommen sie dann für jeweils 3 Shows nach Österreich und in die Schweiz. Eine komplette Terminübersicht findet ihr hier:

ITCHY – »ALL WE KNOW« TOUR 2018

15.04. D Karlsruhe – Substage

19.04. D Leipzig – Conne Island

20.04. D Essen – Weststadthalle

27.04. D Hannover – Musikzentrum

28.04. D Bremen – Tower

29.04. D Kiel – Orange Club

03.05. D Frankfurt – St. Peter

04.05. D Erlangen – E-Werk

05.05. D Düsseldorf – Zakk

06.05. D Freiburg – Jazzhaus

04.10. AT Linz – Posthof

05.10. AT Salzburg – Rockhouse

06.10. AT Graz – PPC

11.10. CH St. Gallen – Grabenhalle

12.10. CH Solothurn – Kofmehl

13.10. CH Chur – Palazzo Beat Club

Weitere Livetermine in 2018:

17.02. D Hof – Your Stage Festival

14.04. D Warendorf – IFAN Musik-Festival

27. – 29.07. D Megesheim – Der Krater Bebt Open Air

17. – 19.08. D Großpösna – Highfield Festival

Mehr zu ITCHY und ihrem aktuellen Album »All We Know«:

‚Fall Apart‘: https://youtu.be/uBB8zAJH6VE

‚Keep It Real‘: https://youtu.be/ceSQi7Etkz0

‚Nothing‘: https://youtu.be/2QDEF6s4iOw

‚The Sea‘: https://youtu.be/OlnbLm-Dr5s

Kommentare

