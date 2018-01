Endlich kommen Fans von HEAVATAR in den Genuss eines neuen Tracks!

„Purpose Of A Virgin Mind“ überzeugt mit seinen aufregenden Gitarren-Riffs, seiner abwechslungsreichen, aber dennoch einprägsamen Melodie und der extrem hohen Geschwindigkeit zu einem wahren Highlight des Genres.

Mit ihrem von klassischer Musik inspirierten Metal sucht die Band um VAN CANTO-Mastermind Stefan Schmidt (Gesang, Gitarre), Schlagzeuger Jörg Michael (früher Stratovarius), Sebastian Scharf (Lead Gitarre), Daniel Wicke (Bass)… und einigen der größten klassischen Komponisten aller Zeiten… ihresgleichen.

Der Einfluss der klassischen Komponisten kommt zum Beispiel in Form einzelner Melodien oder Riffs, dem Aufbau eines Songs, einer Harmonie oder auch einer lyrischen Inspiration zum Einsatz – stets von der Band aufgegriffen und einander zugespielt, so dass ein einzigartiger, Riff-orientierter Sound mit unterschwelligen klassischen Motiven entsteht.

„Purpose Of A Virgin Mind“ spiegelt all das wieder.

HEAVATAR

Opus II – The Annihilation

EarMusic / Edel

VÖ: 16.02.2018

