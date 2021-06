Joey Cape: veröffentlicht neue Single „It Could Be Real“

Lagwagon-Frontmann Joey Cape präsentiert mit It Could Be Real nicht nur einen fantastischen neuen Song, sondern kündigt neben seinem neuen Album (A Good Year To Forget erscheint am 13.08. über Fat Wreck) auch einen Europa-Besuch noch in diesem (!) Sommer an!

Ab Mitte August zieht es den leidenschaftlichen Live-Musiker mit neuen Songs im Gepäck auf zehn handverlesene Bühnen (Daten weiter unten), die Konzerte finden corona-konform statt und die Ticketkontingente sind teils entsprechend limitiert.

Joey Cape über die neue Single, die es ab sofort unter anderem hier zu hören gibt:

„It Could Be Real ist ein Song, der aus der Perspektive eines desillusionierten Singles geschrieben wurde. Eine Person, die die Höhen und Tiefen von mehreren gescheiterten Beziehungen erlebt hat. Sie haben mehr als einmal die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sie nicht geeignet sind, eine Partnerschaft einzugehen. Aber sie sind bei der Selbstzufriedenheit gelandet. Sie glauben nun, dass sie tatsächlich in der Lage sind, dauerhafte Beziehungen einzugehen und dass sie potenziell fit genug für einen anderen Menschen sind. Es ist eine verdächtige Aufforderung, aber das Lied ist auch augenzwinkernd und leicht gemeint.“

Über das kommende Album A Good Year To Forget führt er aus:

„2020 war an jedem Standard gemessen ein schlechtes Jahr: Die Pandemie überrollte uns, das weltfremde Konzept des „Lockdown“ begann. Die rassische Ungerechtigkeit, die unsere Gemeinschaften immer heimgesucht hat, wurde unleugbar, und ein vertrauter Zeitgeist kehrte in Aufruhr und Protest zurück.

Viele werden auf die gesamte Zeitperiode als tugendlos zurückblicken, ein Zeitalter der Unvernunft, in dem Politik und Dinge, die nicht politisiert werden sollten, nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt polarisierten.

Ich werde das Jahr 2020 als das Jahr des erzwungenen Wandels in Erinnerung behalten. Meine Welt veränderte sich radikal. Mein Vater starb, meine Ehe endete nach 20 Jahren, und mein Lebensunterhalt trocknete aus. Ich lebte in einem Hotel, bis meine Mutter mir ein Zimmer anbot, und schließlich zog ich zu meiner Mutter und meinen Stiefvater. Sie sind beide in den Achtzigern, und als ich bei ihnen wohnte, war es toll, sie besser kennenzulernen und ihnen in ihrem Haus zu helfen. Es war die richtige Zeit, um von der Familie gerettet zu werden.

Leider haben wir uns alle auch mit dem Virus angesteckt. Die Erfahrung war brutal, aber wir haben sie gemeinsam durchgestanden. Ich sehe das Jahr 2020 als ein Übergangsjahr, ein Jahr, in dem man über sein Leben nachdenkt. Es hat etwas für sich, die verrückte Welt auf Eis zu legen. Während die Bedrohung und die Unruhen um uns herum immer schlimmer zu werden schienen, hatten wir auch Zeit, unsere Umgebung genauer zu betrachten und über unser Klima und unser Verhalten nachzudenken. Wir hatten Zeit, zu experimentieren, zu lernen und sogar neue Dinge zu bauen, über unsere Zukunftspläne nachzudenken und unsere Rolle in all dem zu verbessern.

Ich las ein paar Bücher, die ich schon immer mal lesen wollte. Ich nahm online Klavierunterricht; ich versuchte, ein paar Dinge zu bauen. Ich glaube, es war ungefähr im Mai letzten Jahres, als ich mich daran erinnerte, dass ich ein Songwriter bin. Haha.

Der erste Song auf der Platte und der Titeltrack A Good Year To Forget wurden in der elften Stunde der Produktion geschrieben und aufgenommen. Es war ein spätes Vehikel, um das Jahr und das Konzept des Albums zusammenzufassen. Als ich mit dem Text fertig war, wurde mir klar, dass es der Eröffnungstrack sein musste.

Das gesamte Album wurde in dieser Klausur geschrieben und aufgenommen. Wenn ich andere Instrumente für einen Song in Betracht ziehe, rufe ich normalerweise Freunde an, um sie bei der Session dabei zu haben. Die soziale Distanzierung verhinderte dies natürlich. Jedes Instrument auf der Platte musste von mir gespielt werden. Aber ich hatte viel Zeit, und es schien mir eine gute Zeit zu sein, um als Musiker zu wachsen. Am Ende sind viele der Performances wohl ziemlich einfach, aber das Positive daran, wenn man selbst spielt, was man schreibt, ist, dass man die Emotionen, die man erlebt, wirklich einfangen kann. Diese Platte hat wirklich meine sehr persönlichen Erfahrungen des letzten Jahres destilliert und beinhaltet, was ich gelernt und gefühlt habe. Es fühlt sich richtig an, und ich bin sehr stolz auf das Ergebnis.“

Joey Cape live 2021:

12 August 2021 – Vlaardingen NL at Het Stadsstrand

13 August 2021 – Duffel BE at Park Terelst

14 August 2021 – Cologne DE at Live Music Hall

16 August 2021 – Hanover DE at Kommraus/Die Sommerbühne

18 August 2021 – Bern CH at Bierhübeli (Gustavs Garten) *

19 August 2021 – Fribourg CH at Nouveau Monde *

21 August 2021 – Bellaria Igea Marina IT at Beky Bay

22 August 2021 – Milan IT at Carroponte

26 August 2021 – Munich DE at Backstage Werk

27 August 2021 – Vienna AT at Arena Wien Open Air

*: supported by Tim Vantol

Der VVK startet am Freitag, den 04.06. um 10:00 Uhr! Karten an allen bekannten VVK-Stellen oder im Internet auf den gängigen Portalen wie u.a. eventim.de.