John Diva & The Rockets Of Love: unterschreiben bei SPV/Steamhammer – Debütalbum „Mama Said Rock Is Dead“ am 8. Februar 2019

John Diva & The Rockets Of Love: unterschreiben bei SPV/Steamhammer – Debütalbum „Mama Said Rock Is Dead“ am 8. Februar 2019

Was vor gut sechs Jahren als 80ies Rockshow mit Tribut an Bands wie Van Halen, Mötley Crüe, Aerosmith oder Bon Jovi begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einem heißen, eigenständigen Act mit großartigen Songs und feuriger Bühnenshow entwickelt: John Diva & The Rockets Of Love, schrille Rockformation im 80ies Style und mit der Gabe gesegnet, frischen Wind in die klassische Rockmusik zu bringen, veröffentlichen am 8. Februar 2019 über Steamhammer/SPV ihr Debütalbum Mama Said Rock Is Dead. Bereits am 23. November 2018 erscheint die erste Vorabsingle Lolita, inklusive passend-luftigem Videoclip mit leichtbekleideten Mädchen und sonnendurchfluteter Strandszenerie. Am 18. Januar 2019 folgt als zweite Single der Track Rock´n`Roll Heaven, Tarantino-mäßig in einer wüstenstaubigen Western-Landschaft gekonnt inszeniert. Produziert wurden die zwölf Songs von Michael Voss (Mad Max, Michael Schenker, u.a.), als Creative Supervisor war Chris von Rohr (Krokus, Gotthard) involviert.

Neben Frontmann/Womanizer John Diva als musikalischer und optischer Mittelpunkt gehören die Gitarristen Snake Rocket und J.J. Love, Bassist Remmie Martin und Schlagzeuger Lee Stingray Jr. zu dieser Gruppe, die in den zurückliegenden Jahren ihre sehenswerten Shows vor tausenden Fans abgefackelt hat, unter anderem dreimal auf dem Wacken Open Air (2014, 2015 und 2018), beim 2016er Turock-Festival in Essen oder auf den Hamburger Harley Days im Sommer 2018.

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichungen freuen sich John Diva & The Rockets Of Love auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit SPV: „Unsere Schränke sind randvoll mit vielen wichtigen Scheiben, die in den zurückliegenden Jahren bei Steamhammer erschienen sind. Insofern sind wir in gewisser Weise genau dort angekommen, wo wir hingehören!“

Auch SPV/Steamhammer A&R Olly Hahn ist unüberhörbar stolz auf sein neuestes Signing: „Mit John Diva & The Rockets Of Love haben wir ohne Zweifel eine der aktuell besten Live-Acts der Szene unter Vertrag genommen, die jetzt auch noch ihre fabelhaften kompositorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.“

John Diva & The Rockets Of Love – Live 2018/2019

2018

19.10. Mallorca – Full Metal Holiday

27.10. Vechta – Gulfhaus

02.11. Lübeck – Radio BOB! Nacht

24.11. Siegburg – Kubana

08.12. Oberhausen – Kulttempel/Nikolaut (ausverkauft)

14.12. Erlensee – Erlensee rockt

22.12. Solingen – Cobra

2019

08.02. Hagen – Stadthalle (Album Release Show)

09.02. Bensheim – Rex

www.johndiva.com

booking@johndiva.com

management@johndiva.com

Kommentare

Kommentare