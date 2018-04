Die deutsche Epic Death Metalband Kambrium hat soeben weitere Details zum kommenden Album veröffentlicht: Dawn Of The Five Suns wird der Albumtitel, und es wird über NoiseArt Records diesen Herbst veröffentlicht!

Die Band sagt dazu:

„Alle Demos wurden aufgenommen, und nun sitzen wir bereits an den finalen Daten für Dawn Of The Five Suns! Wir haben einige der faszinierensten Myten der Azteken gesammelt und diese zu einer lyrischen Form zusammengefasst. Das Album wird also von epischen Göttern, kämpfenden Stämmen und mystischen Schamanen handeln!“

Mehr Infos gibt es in Kürze… seid gespannt!

Das aktuelle Album The Elders‘ Realm wurde 2016 via NoiseArt Records veröffentlicht.

