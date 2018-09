Die deutsche Epic Death Metal Band KAMBRIUM veröffentlicht das neue Album ‚DAWN OF THE FIVE SUNS’ am 09. November über NoiseArt Records.

Heute präsentiert die Band nun den ersten Album-Trailer zum kommenden Meisterwerk.

Zu sehen gibt es den Streifen auf YouTube:

Pünktlich zum VVK-Start des Albums veröffentlichte die Band auch die erste Single-Auskopplung ‚Against All Gods‘. Der Song kann in Form eines Lyrivideos auf YouTube angesehen und angehört werden:

Die Band sagt dazu:

„Hunger, Angst, Leid und Qual – all das wollen die Bewohner eines Stammes nicht mehr hinnehmen.

Was haben die Götter je für sie getan? Es ist an der Zeit aufzustehen und zu kämpfen!

„Against All Gods“ handelt von der Schlacht zwischen Menschen und Göttern und von der Hoffnung eines

Tages in Frieden leben zu können.

Ein schneller Song, mit einem Chorus der sich in die Ohren bohrt!“

Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden: www.dawnofthefivesuns.noiseart.eu

Erstmals in der Bandgeschichte konnte die Band die Möglichkeit ergreifen mit einem echten, 16-köpfigen Männerchor zu arbeiten. Da die Melodieläufe auf „DAWN OF THE FIVE SUNS“ eine bereits hohe Dichte an Ohrwürmern aufweisen, war es nur logisch diese mit noch mehr epischen Stimmen zu perfektionieren. Das musikalische Material ist vielschichtiger, atmosphärischer und erhabener als auf den Vorgängeralben, sodass eine dichte, dschungelartige Stimmung erschaffen wird, um den Hörer mitten in die Mythen und Sagen der Azteken zu katapultieren!

Das fantastische Artwork hat passend dazu wieder Felipe Machado gestaltet, der bereits zusammen mit Blind Guardian, Xandria, sowie Rhapsody Of Fire arbeitete.

„DAWN OF THE FIVE SUNS“ wurde zum größten Teil im renommierten Kohlekeller Studio unter der Leitung von Kristian Kohlmannslehner aufgenommen.

Tracklist:

01 – Forest Hunt

02 – Dawn Of The Five Suns

03 – Against All Gods

04 – Cabrakan, God Of Mountains

05 – Everlasting Resistance

06 – Ghost Shaman

07 – Tribe Of Darkness

08 – Nocturnal Woods

09 – Sacrifices Must Be Made

10 – Blood Soaked Goddess

11 – Lord Of Mictlan

Das aktuelle Album „The Elders‘ Realm“ wurde 2016 via NoiseArt Records veröffentlicht.

More about »The Elders‘ Realm«

„Abyssal Streams“ Video:

„Season Of The Sea Witch“ Video:

„Shattered Illusions“:

„Reckoning Of The Great“ :

