Kambrium: veröffentlichen zweite digitale Single & Musikvideo

Die deutschen Epic-Metaller Kambrium haben die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums Synthetic Era für den 9. Juli 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Gestern präsentierte die Band die zweite digitale Single Nightly Beast Mode. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Musikvideo gibt es hier:

Die Band kommentiert:

„Nightly Beast Mode ist einer unser eingängigster Song, der das retrofuturistische Gefühl aus Filmen wie Blade Runner in den Strophen widerspiegelt, um dann in einen epischen Power Metal Refrain zu gipfeln. In keinem anderen Song vereinen wir so viele verschiedene Stile, und bleiben dabei unserem Stil treu.

Freut euch auf einen neuen Ohrwurm, den ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet!“

Hier Album kann hier vorbestellt werden: www.reapermusic.de/kambrium-era

