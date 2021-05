Kansas: bringen eine Live-Version von „Portrait (He Knew)“ heraus

Kansas, Amerikas legendäre Progressive-Rock-Band, hat einen weiteren Track aus ihrem kommenden, neuen Live-Album Point Of Know Return Live & Beyond veröffentlicht, das am 28. Mai 2021 erscheint.

Fans können Portrait (He Knew) (Live 2019-20) jetzt unter diesem Link streamen:

Der Song wurde am 16. November 2019 im Durham Performing Arts Center in Durham, NC aufgenommen. Dies ist das erste Live-Album seit 2017 für die Band, die weltweit mehr als 30 Millionen Alben verkauft hat und für Klassiker wie Carry On Wayward Son und Dust in the Wind bis hin zu progressiven Epen wie Song For America bekannt ist.

Mehr zu Kansas – Pont Of Know Return Live & Beyond: