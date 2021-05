Go Ahead And Die: veröffentlichen Lyricvideo zur dritten Single „Roadkill“ aus dem anstehenden selbstbetitelten Album

Arizonas Go Ahead And Die werden ihr selbstbetiteltes Debütalbum am 11.06. via Nuclear Blast Records veröffentlichen. Go Ahead And Die sind eine rohe, eindringliche, unerbittliche, mitreißend schockierende und lebendige neue Band. Jetzt haben sie zur dritten Single Roadkill ein Lyricvideo veröffentlicht.

Max Cavalera kommentiert: „In Roadkill geht es um die Heimatlosen und die Veteranen, die auf den Straßen zurückgelassen wurden und für sich selbst kämpfen müssen, nachdem sie ihr Leben für uns aufs Spiel gesetzt haben. Es ist ein Schrei der Verzweiflung für die heimatlosen Menschen, die von der Gesellschaft als ‚Roadkill‘ betrachtet werden.“

Igor Amadeus ergänzt: „Roadkill ist ein Song, den wir für die Menschen geschrieben haben, die derzeit ohne Unterkunft leben müssen. Kein Mensch sollte aus seinem Heim gezwungen werden, kein Mensch sollte auf der Straße leben müssen. Roadkill ist ein Blick auf die frustrierende Realität der weltweiten Obdachlosigkeit.“

Geboren wurde Go Ahead And Die aus der Idee des kreativen Autors und Musikers Igor Amadeus Cavalera von Healing Magic und der extremen Metal-Ikone und Soulfly-Leader Max Cavalera. Die Tempi von Go Ahead And Die sind wild, die Verachtung für moderne soziale Missstände ist spürbar, die Riffs monströs und fesselnd. Sie machen wütende, boshafte, absolut einnehmende, temperamentvolle und extreme Musik für zunehmend extreme Zeiten.

Auf dem selbstbetitelten Debüt teilen sich Max und Igor die Gitarren- und Gesangsarbeit, während Zach Coleman von Black Curse und den von der Kritik hochgelobten Khemmis wie ein Verrückter trommelt. Es klingt wie ein Relikt aus den glorreichen Tagen von Thrash, Proto-Death Metal und dreckigem, verrottetem Punk, die Art von Band, die einen jugendlichen Thrasher 1987 dazu inspirieren würde, das G.A.A.D.-Logo in eine Schulbank zu ritzen.

Die Band hat bereits ein animiertes Video zur zweiten Single Toxic Freedom veröffentlicht. Hier könnt ihr das von Costin Chioreanu kreierte Video sehen: https://www.youtube.com/watch?v=qNFPmSP8Zko

Hier gibt es den Trailer zu Toxic Freedom: https://www.youtube.com/watch?v=aavWjW8zPuY

Das selbstbetitelte Album von Go Ahead And Die wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

CD Jewelcase

Weiße Cassette

CD + Patch

T-Shirt

Vinyl (verschiedene Farben)

Bestellt das Album hier vor: www.nuclearblast.com/goaheadanddie

Hier könnt ihr das Album vorspeichern: https://bfan.link/go-ahead-and-die

Der Gesang wurde nicht auf der Suche nach „perfekten“ Takes immer wieder neu aufgenommen. Coleman spielte nicht nach einem Click-Track. Das Herz und die Seele von Go Ahead And Die besteht darin, einfach loszulegen, auf traditionelle Art und Weise. Tontechniker Charles Elliot nahm die Sessions mit Hilfe von Platinum Underground Studio Besitzer John Aquilino auf. Das Album wurde von Arthur Rizk gemischt, zu dessen Referenzen Power Trip, Cro-Mags und Cavalera Conspiracy gehören. Das Artwork für das Album stammt von Stewart Easton, während das Circle-Logo von Jeff Walker (Carcass) entworfen wurde.

Go Ahead And Die Trackliste:

Truckload Full Of Bodies Toxic Freedom I.C.E. Cage Isolated/Desolated Prophet’s Prey Punisher El Cuco G.A.A.D. Worth Less Than Piss (In The) Slaughterline Roadkill

Go Ahead And Die sind:

Max Cavalera | Gitarre und Gesang

Igor Amadeus Cavalera | Bassgitarre, Gitarre und Gesang

Zach Coleman | Schlagzeug

