Devin Townsend: kündigt „Devolution Series #2 – Galactic Quarantine“ an und bringt Video zu „Aftermath“

Wie Devin Townsend Anfang des Jahres bekannt gab, hat er die Covid-Ausfallzeit genutzt, um an neuem Material für kommende Alben zu arbeiten. Aufgrund des derzeitigen Mangels an Tourmöglichkeiten und Begegnungen mit Fans auf der Straße beschloss er, eine Serie von Live-Alben, Quarantäne-Alben und allgemein interessanten Projekten zu machen, die die Leute unterhalten, während er an seinen nächsten größeren Veröffentlichungen arbeitet. Die Serie nennt er Devolution Series.

Kommentar von Devin Townsend:

“So we bring to you the Devolution Series: „a grouping of oddities and interesting material that I would like people to hear, but don’t necessarily want to present as a ‘major release’.

The series will include all the quarantine songs and concerts, as well as various live shows from the past few years.

[…]

I’m am currently deep in the writing of my new projects and am very excited to be doing so. Thanks for facilitating my ability to do that, and I hope you enjoy the Devolution Series.”

Die zweite Veröffentlichung unter der Devolution Series wird das Devolution Series #2 – Galactic Quarantine Album sein, das für den 25. Juni 2021 geplant ist. Es wurde 2020 an verschiedenen Orten auf der Welt als Ersatzshow für die von COVID betroffene Empath Vol 2 European Tour und abgesagte Sommerfestivals aufgenommen. Das Release wurde ursprünglich am 5. September 2020 auf StageIt.com ausgestrahlt.

Für einen ersten Eindruck von dem, was uns erwartet, gibt es hier das Video zu Aftermath zu sehen.

Mehr zum Release von Devin Townsend: