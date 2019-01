Karisma Records haben die Details des kommenden Full-Length-Albums von Islands Psychedelic Prog-Rockern Lucy In Blue enthüllt. Das Album mit dem Titel In Flight ist das zweite Album der jungen Band, die mit ihren aufwändigen Grooves und feinen Akkordbewegungen, bereits für Aufsehen in der in der isländischen Prog-Szene sorgen.

Um den Hörern einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie von Lucy In Blue erwarten können, haben Karisma Records heute die neue Single von In Flight veröffentlicht. Die Single mit dem Titel Matricide kann hier heruntergeladen und gestreamt werden:

https://karismarecords.lnk.to/Matricide

In Flight ist ein Album, das Lucy In Blue’s ätherische Harmonien und philosophischen Texte, die sich nicht nur mit dem gesamten Spektrum der menschlichen Emotionen befassen, sondern durchaus auch politische Themen berühren, ausführlich präsentiert.

