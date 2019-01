Slayer haben soeben das Vorprogramm der beiden finalen Deutschland-Konzerte bestätigt. In Leipzig wird die legendäre US-Metal Band Anthrax eröffnen und in Balingen die neuseeländische Heavy Metal-Entdeckung Alien Weaponry als zusätzlicher Opener auftreten.

Das Konzert am 13. Juni 2019 in Leipzig in der Arena wird die letzte Hallenshow in Deutschland sein und der allerletzte Beckenschlag der legendären Band in Deutschland wird in Balingen auf dem Open-Air-Messegelände erklingen. Wie Kerry King von Slayer sagte: „Wir haben von Fans gehört, die fünf, sechs Stunden angereist sind oder aus anderen Städten oder Ländern geflogen kamen, um eine Show zu sehen. Deshalb spielen wir an so vielen Orten auf der Welt wie möglich, um es für jeden einfacher zu machen, uns ein letztes Mal zu sehen.“

Nachdem sie als eine der brutalsten und aggressivsten Bands in die Geschichte eingingen, ein komplettes Genre prägten und somit zu einem Kult-Act wurden, an dem sich alle anderen Bands messen mussten, ist es nun soweit: Slayer verabschieden sich. Nach 37 Jahren, 12 Studioalben, zahlreichen Live-Aufnahmen, Videos und Boxsets, beinah 3.000 gespielten Konzerten und zwei Grammy Awards und fünf Nominierungen, einer eigenen Ausstellung im Smithsonian Museum und dem Verlust ihres geschätzten Bruders und Gründungsmitglieds ist die Zeit gekommen. Die Ära von Slayer neigt sich dem Ende zu.

Slayer – blicken auf die letzten 37 Jahre zurück:

