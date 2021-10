Kayak – Out Of This World

….und dann waren da noch Kayak, die im Mai des Jahres ihren bereits achtzehnten Longplayer veröffentlichten. Wer auf vordergründigen Progressive Rock mit vielen Elementen des Art Rock abfährt, aber auch AOR und Mainstream nicht ablehnend gegenübersteht macht hier nicht viel verkehrt. In den knapp über siebzig Minuten entführen die Niederländer in ihre eigene Welt und bieten Longtracks mit Tiefgang aber auf der anderen Seite auch einfache Rocksongs, die nicht immer herausragend sind. Bereits der Beginn mit Out Of This World überrascht indes zunächst positiv und stimmt erwartungsfroh auf das Kommende ein. Sänger Bart Schwertmann singt sich durch die sechs Minuten und verleiht dem insgesamt spannenden Aufbau mit überraschenden Wendungen, mehrstimmigem Gesang und orchestralen Einflüssen einen progressiven Touch. Auch Waiting kann überzeugen und dürfte bei den Fans zum kollektiven Mitsingen beim Oh Oh Oh animieren. Mir gefällt auch Gitarrist Marcel Singor, der immer wieder Akzente setzt. Under A Scar wirkt dann bereits leicht überladen mit den orchestralen Ausflügen. Irgendwie erinnert der Gesang teilweise an Songs von Threshold, was an und für sich nichts Schlechtes ist und dadurch die progressive Ausrichtung deutlich werden lässt. Die sich anschließenden Songs sind durchweg hörbar, ohne allerdings deutliche Akzente zu setzen. Mit Critical Mass wird aber ein erneutes Highlight geboten. Viel Orgel und ein hervorragender Bert Schwertmann lassen den Song zu einem meiner Anspieltipps werden. Auch hier sind wieder musikalische Anleihen bei Threshold zu bemerken. Für die nicht so zündenden Songs stehen dann As The Crow Files oder auch Traitors’s Gate, Ship Of Theseus mit Marillion Einflüssen und Cary. Überwiegend ist es den Niederländern aber gelungen, gute Musik zu machen. Dazu gehört zweifelsohne die Ballade The Way She Said Goodbye. Das längste Stück ist A Writer’s Tale und in den fast zehn Minuten wird noch mal deutlich, in welche Richtung die Band tendiert. Bombast und wechselnde Modi lassen die Prog Flagge wehen, allerdings, ohne dass man in Jubelstürme ausbricht. Aber immer wieder Gitarrist Singor, der sich in Szene zu setzen weiß. Insgesamt überwiegen die positiven Momente.

