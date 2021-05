Khandra: streamen ihr neues Album „All Occupied By Sole Death“

Die weißrussische Black Metal Band Khandra streamt ihr neues Album All Occupied By Sole Death. Die neue Platte wurde am 28. Mai 2021 über Season Of Mist Underground Activists veröffentlicht und kann nun in ihrer Gesamtheit über den offiziellen Season Of Mist YouTube-Kanal angehört werden.

All Occupied By Sole Death ist in verschiedenen Formaten HIER erhältlich.

Tracklist All Occupied By Sole Death:

Mute Moleben Irrigating Lethal Acres With Blood Nothing But Immortality For Aye In Harvest Against The Sun With The Blessing Of Starless Night Thanatos All Occupied By Sole Death

Umhüllt von einem Schleier aus Mysterium und Tod, lassen die weißrussischen Black Metaller Khandra ihr neues Werk All Occupied By Sole Death auf die Menschheit los. Geprägt von Aggressivität, Dissonanz und einer starken Atmosphäre, fügt sich der dritte Streich der Band nahtlos in die Welle des Black Metals ein, die von Mgła und Blaze Of Perdition angeführt wird.

Khandras erste Offenbarungen wurden im Oktober 2017 unter dem Banner All Is Of No Avail veröffentlicht, das dann im Oktober 2018 mit dem Nachfolger There’s No Division Outside Existence verschmolz. Diese Saat keimte eine noch fatalere Progression von Metastasen, die sich in All Occupied By Sole Death verwandelte.

Khandra [xɐnˈdra] ist ein Begriff, der den tödlichen Ennui über das Nichts beschreibt. In diesem Sinne kann man erwarten, dass All Occupied By Sole Death ein dunkles und kaltes Kunstwerk ist. Das musikalische Gefäß ist hier das Ergebnis eines Ausdrucks, der keine Bindungen zu persönlichen Emotionen sozialer Natur hat.

Genre: Black Metal

Artwork: Chris Kiesling (Misantropic Art)

Aufnahmestudio: Cavum Atrum Studio

Produzent / Tontechniker: Dmitry Romanovsky

Mix und Mastering: Studio Forz, Dmitry Haladko

Khandra Line-Up:

Uladzimir B – Gesang

Dmitry R – Gitarre

Pavel V – Schlagzeug

Anton S – Bass