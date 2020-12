Killing Mike – Staffel 1

Fazit

Gedreht wurde an verschiedenen Orten der Gemeinde Assens, was mich als Dänemark-Fan durchaus beeinflusst. Die Kulisse wurde geschickt gewählt, während die Story recht gradlinig aufgezogen wurde. Preise konnte der Streifen bislang ebenfalls einstreichen. Euphorisch darf man an Killing Mike herangehen, sollte die Erwartungen jedoch nicht zu hoch pushen. Die Rollen wurden gut ausgeschmückt. Die Situation vom Tyrann zum Gejagten ist nicht neu, kommt nahe an die Realität und dürfte nicht nur in einem Film Thema sein. Für meinen Geschmack wäre man mit weniger Spielzeit besser zurechtgekommen. Oft zu tief reichend, wird viel an Dynamik genommen, da wirken die acht Stunden Spielzeit eher negativ auf die Laune des Konsumenten. Ich persönlich bin ein Befürworter von komplexen Handlungen und daher dürfen eine Serie oder ein Film nur zu gerne länger dauern. Bei Killing Mike geht dann der Atem aus und das Ziel wurde überschritten. Wiederbelebt durch die authentische Handlung kann man Killing Mike nicht einfach in die Ecke schieben. Einlegen kann man die neue Serie ohne Probleme, der ganz tiefe Wahnsinn, der einem den Verstand raubt, bleibt aus. Negative Aspekte werden daher von positiven revidiert und hinterlassen einen ordentlichen Krimi-Thriller, dem es nur an kleinen Feinheiten mangelt.