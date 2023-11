King Diamond: Single „No Presents For Christmas“ wird auf Vinyl in neuen Farben wiederveröffentlicht – jetzt verfügbar

Die Weihnachtszeit ist wieder da! King Diamonds Single No Presents For Christmas erschien ursprünglich 1985 und nun veröffentlicht Metal Blade Records diesen 2-Track-Klassiker neu auf Vinyl. No Presents For Christmas hat ein überarbeitetes Cover und ist weltweit in zwei neuen Vinylfarben erhältlich. Seite eins enthält den Titeltrack No Presents for Christmas und Seite zwei enthält Charon (von Fatal Portrait). Anlässlich der Veröffentlichung hat die Band außerdem mit ihrer US-Merch-Firma zusammengearbeitet, um eine von King Diamond persönlich signierte Lithographie anzubieten.

King äußerte sich wie folgt dazu:

„We are very happy to make No Presents for Christmas available on vinyl again, and with a brand new cover! Livia worked on the glass mansion on the cover – it’s a mansion she designed that I just loved and said we must use this for something! The cover came out exactly how we wanted it to, and it looks like something you would find in the Christmas albums aisle alongside Frank Sinatra. It has the Christmas feeling, but with something dark and sinister when you examine it more closely. I look like a ghost – the ghost of trying to destroy Christmas! This is the first King Diamond song that was ever released and was originally performed live back in December of 1985, it’s very special to us and we hope you enjoy No Presents For Christmas as much as we do!

Fans auf der ganzen Welt finden das Vinyl unter: metalblade.com/kingdiamond und nordamerikanische Fans können die signierte Lithographie unter store.kingdiamondcoven.com erwerben. King hat sogar ein Shirt für euch entworfen, das ihr zu all euren Feiertagspartys tragen könnt: US: store.kingdiamondcoven.com – EU: eustore.kingdiamondcoven.com

US-Variante : Black / White Melt

EU-Variante: White with Red Splatter

Release Line-Up:

King Diamond – Gesang, Gitarren

Andy LaRocque – Gitarren

Michael Denner – Gitarren

Timi Hansen – Bass

Mikkey Dee – Schlagzeug

Weitere Neuigkeiten von King Diamond: Die Band hat vor kurzem ein Musikvideo für die Single Masquerade Of Madness mit David Brodsky und Allison Woest von MyGoodEye Visuals veröffentlicht, das hier zu sehen ist!

Über die Band:

King Diamond ist wahrscheinlich die bekannteste und produktivste Persönlichkeit im Heavy Metal. Verehrt von so großen Ikonen wie Metallica und Pantera bis hin zu inspirierenden Newcomern wie Goatwhore. King Diamond, der Mann und die Band, haben einen unauslöschlichen Stempel in der Geschichte und nun wieder in der Zukunft des Heavy Metal hinterlassen.

Im August 2008 stand King Diamond zusammen mit Metallica beim Ozzfest in Dallas auf der Bühne, um das Medley Mercyful Fate vom Album Garage, Inc. zu spielen. Außerdem war King Diamond 2009 neben Lemmy Kilmister von Motörhead als spielbarer Charakter in Guitar Hero: Metallica zu sehen.

2012 kehrte King Diamond für eine ausgewählte Anzahl von Shows auf die Bühne zurück. Die triumphale Rückkehr der Band auf die Bühne war der Höhepunkt der Hellfest– und Sweden Rock-Festivals in Frankreich und Schweden. Die Fans wurden bei diesen Festivals mit der größten und aufwändigsten Bühnenproduktion in der Geschichte der Band verwöhnt. Bei der Dekoration wurden Horrorkonzepte von mehreren Alben verwendet; die Fans können sicher sein, dass diese Show bei zukünftigen Auftritten noch größer und beeindruckender werden wird.

Von 2013 bis 2018 standen King Diamond weiterhin auf der Bühne, darunter Auftritte beim Rock Hard Festival (DE), Copenhell (DK), Graspop (BE), Metal Days (SI), Bloodstock Open Air (UK), Loudpark (JP), Wacken Open Air (DE), eine Nordamerika-Tournee 2014 mit Jess And The Ancient Ones, Fun Fun Fun Fest (US), Tournee als Teil des Mayhem Festivals im Sommer 2015 (US), eine Nordamerika-Tournee im Herbst 2015 mit Exodus als Special Guest, Sweden Rock Fest (SE), Hellfest (FR) und Psycho Las Vegas (US).

12 Jahre nach der Veröffentlichung der ersten neuen King Diamond-Single, Masquerade Of Madness, ging die Band im Jahr 2019 mit einer Reihe von Liveshows in Europa auf Tour, darunter Stopps beim Summer Breeze Festival (DE), Graspop (BE), Hellfest (FR), Rock Fest (ES) und mit Uncle Acid & The Deadbeats und Idle Hands als Special Guests für 19 Termine in Nordamerika.

King Diamonds über 30-jährige musikalische Karriere ist eine der geschichtsträchtigsten in der Geschichte des Heavy Metal, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die jüngste Veröffentlichung, das für einen Grammy nominierte Album Give Me Your Soul…Please aus dem Jahr 2007, ist eines der von der Kritik am meisten gefeierten Alben in einer bereits ikonischen Diskografie. Zukünftige Alben werden völlig neue Horrorgeschichten, Konzepte, eindringliche Orchestrationen und den für die Band typischen Heavy Metal aus dem Hirn von King Diamond und der talentierten Gruppe von Musikern enthalten: Andy LaRocque – Gitarre, Mike Wead – Gitarre, Pontus Egberg – Bass, Matt Thompson – Schlagzeug. Viele weitere Alben, Touren und Unternehmungen stehen noch bevor.

