In weniger als zwei Wochen ist es soweit: Die schwäbischen Glam-Rocker von Kissin’ Dynamite steigen in den Tourbus, um ihr Erfolgsalbum Ecstasy im Rahmen einer ausgiebigen Europa-Reise live auf die Bühnen zu bringen. Zur Erinnerung: Ecstasy ist im vergangenen Jahr auf Platz #7 der Deutschen Albumcharts eingestiegen – ein riesiger Erfolg für die Band, die 2018 zudem als „Best German Band” bei den Metal Hammer Awards ausgezeichnet wurde.

Die Tickets für die Europe in Ecstasy-Tour gehen übrigens schneller weg, als man Kissin’ Dynamite sagen kann: Drei Shows sind bereits restlos ausverkauft, auch in anderen Städten werden die Karten knapp. Hier noch einmal alle Dates im Überblick:

15.03.19 – Osnabrück, Bastard Club*

16.03.19 – Enschede (NL), Metropool**

20.03.19 – Berlin, BiNuu*

21.03.19 – Nürnberg, Hirsch*

22.03.19 – Leipzig, Hellraiser*

23.03.19 – Vacha/Eisenach, Vachwerk**

28.03.19 – Aschaffenburg, Colos Saal*

29.03.19 – Eindhoven (NL), Effenaar*

30.03.19 – Hannover, Musikzentrum* (ausverkauft)

04.04.19 – Saarbrücken, Garage*

05.04.19 – Köln, Kantine*

06.04.19 – Hamburg, Markthalle* (ausverkauft)

10.04.19 – Milano (IT), Legend Club*

11.04.19 – Pratteln (CH), Z7*

12.04.19 – München, Backstage*

13.04.19 – Stuttgart, LKA-Longhorn* (ausverkauft)

16.04.19 – Bratislava (SVK), Randal Club*

17.04.19 – Wien (AT), Flex*

18.04.19 – Budapest (HU), Dürer Kert*

19.04.19 – Graz (AT), Explosiv*

20.04.19 – Wörgl (AT), Komma*

* Special Guest: John Diva & The Rockets Of Love

** Special Guest: Supernova Plasmajets

Kommentare

Kommentare