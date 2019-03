Am 8. März wird die von den Färöer stammende Metalband Týr ihren neuen Longplayer Hel via Metal Blade Records veröffentlichen. Das achte Album der Band bietet unverblümt melodischen und bezaubernden Progressive Folk Metal, der sofort bei all denjenigen Anklang finden wird, die das schon zwei Jahrzehnte fortdauernde Schaffen der Musiker mitverfolgen. Einen Vorgeschmack auf das Album bietet das Video zur neuen Single Ragnars Kvæði, welches hier angesehen werden kann: metalblade.com/tyr. Dort könnt ihr euch auch die anderen Singles anhören und Hel vorbestellen

Kommentare

Kommentare