Europe veröffentlichen am 20. Oktober 2017 ihr brandneues Studioalbum Walk The Earth und kommen zu diesem Anlass zurück auf Europa-Tournee. Auch in der Schweiz lassen sie es dabei wieder krachen.

Special Guest: Black Star Riders



Location: Z7

Datum: Samstag, 25.11.2017

Beginn: 19.00Uhr

Tickets an der Abendkasse erhältlich

Europe veröffentlichen am 20. Oktober 2017 ihr brandneues Studioalbum Walk The Earth und kommen zu diesem Anlass zurück auf Europa-Tournee. Auch in der Schweiz lassen sie es wieder krachen: am Samstag, 25. November 2017 (20 Uhr) beehren die Schweden gemeinsam mit der Rockband Black Star Riders die Konzertfabrik Z7 in Pratteln.

Bereits mit dem 2015 veröffentlichten Album War Of Kings haben Europe der Welt gezeigt, dass sie auch nach über 30 Jahren Bandgeschichte immer noch eine der aufregendsten und zeitgenössischen Rock Acts von heute sind. Dem wird auch das neue Album gerecht: Walk The Earth beeindruckt schon mit dem Cover, einem original Artwork des berühmten L.A. Künstlers Mike Sportes von Filth Mart. Zudem wurde das Album in den berühmten Abbey Road Studios in London von keinem geringeren als Produzent und Grammy Gewinner Dave Cobb (u.a. Rival Sons, Chris Cornell, Shooter Jennings) aufgenommen.

Drummer Ian Haugland verrät, dass der Sound auf Walk The Earth wärmer und analoger ausfallen wird. Generell beschreibt er das Album als fokussierter. „Es gibt eine Menge Siebziger-Einflüsse. Man hört David Bowie, Deep Purple, Black Sabbath und Led Zeppelin heraus – das sind alles Bands, mit denen wir aufgewachsen sind. Ich glaube, dieses Album hat mehr Rückgrat und eine stärkere Identität.“

Neben den Tracks des neuen Longplayers werden natürlich auch weitere Hits aus ihrer umfassenden musikalischen Karriere am Konzertabend nicht fehlen. Eröffnet wird das Spektakel von Black Star Riders (ex-Thin Lizzy). Wer also Bock hat auch einen stimmigen Rockabend, soll am Samstag, 25. November 2017 (20.00 Uhr) unbedingt im Z7 vorbeischauen. See you there

