Konzertfabrik Z7: am 29.06.2018 mit Lords Of The Underground

Wisst ihr noch 1993, als wir mit dem Ghettoblaster um die Häuser zogen, Graffitis in Schulhefte malten und die Baggy Pants weit unter unseren Allerwertesten sassen und Longdrinks nur 10 Franken kosteten (hey, das ist im Z7 seit 1994 immer noch so!)?

Unsere damaligen Helden hießen Das EFX, Gang Starr, KRS-One, Erik B. & Rakim oder Lords Of The Underground! Am 29. Juni sorgen wir für einen Flashback in die goldene Boom Bap Ära, wenn die Lords Of The Underground zusammen mit einigen Basler Hochkarätern wie Zitral, Pyro, Mos und Fabe die Bühne des Z7 in heftige Schwingungen versetzen. Für adäquate Beats vor und nach den Live Shows sorgt niemand geringeres als DJ Tray.

Zeitplan (ohne Gewähr)

20:00 – DOORS

20:00 – DJ ITCHY / DJ TRAY

21:15 – PYRO/MOS/FABE

22:10 – ZITRAL

23:15 – LORDS OF THE UNDERGROUND

00:15 – DJ TRAY

02:30 – SHUTTLE NACH BASEL

ca.03:00 – END



SHUTTLE: Im Ticketpreis inbegriffen!

02:30 Uhr Abfahrt vom Z7 nach Basel

– Gartenstrasse (Aeschenplatz)

– Badischer Bahnhof

Location: Z7

Datum: Freitag, 29.06.2018

Beginn: 20.00 Uhr

Kommentare

