Korpiklaani: Drum Playthrough für den Song „Mylly“ veröffentlicht

Die finnischen Folk-Metal-Superstars Korpiklaani veröffentlichten ihr elftes Studioalbum Jylhä (zum Review) im Februar 2021. Das Album wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen als das bisher aufwändigste und reifste Korpiklaani-Album gefeiert. In Fortsetzung der Serie unterhaltsamer Playthrough-Videos, die sie seit der Veröffentlichung von Jylhä veröffentlicht haben, haben Korpiklaani heute ein weiteres Drum-Playthrough-Video von Samuli Mikkonen für die Single Mylly veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Samuli kommentiert:

„Dieser Song ist einer meiner Favoriten vom Jylhä-Album. Die Demoversion war auch gut, aber mir fehlte etwas. Ich habe eine halbe Sekunde lang gezögert, bevor ich den Mut hatte, Jonne zu sagen, dass ein richtiger Refrain fehlte. Er sagte mir, dass er es in diesem Fall machen würde. Nach einer schlaflosen Nacht schickte er mir früh am Morgen das neue Riff. Es war perfekt. Genau wie ich es mir vorgestellt hatte! Das ist eines der vielen Beispiele dafür, warum es so inspirierend war, diese Platte zu machen. Jonne war sehr offen für meine Vorschläge zu den Songs und ich hatte wirklich das Gefühl, dass meine Ideen willkommen waren und ich etwas bewirken konnte. Jonne ist ein talentierter Komponist und ein toller Kerl! Markku Kirves hat mit dem Video einen tollen Job gemacht. Er hat ein gutes Gespür dafür, was cool aussieht, und er kann Leute gut dirigieren. Er ist auch ein Meister der großartigen Ideen. Dieses Mal wollte er mein Schlagzeug mit gemahlenem Getreide zerstören. Es gab eine Menge Arbeit bei der Reinigung danach, aber – damn it looks cool!“