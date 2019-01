Bei dem Namen Lance King klingelt´s bestimmt bei einigen von Euch im Hinterkopf.

Lance ist bekannt als Original-Sänger von Pyramaze, Balance Of Power, Avian, Gemini u.a. (25 Veröffentlichungen in 21 Jahren!) und kehrt mit ReProgram bombastischer denn je zurück.

Lance hat definitiv das gewisse Etwas und schon immer ein Gespür dafür, mit seinen Vocals verschiedenste Stimmungen zu vermitteln.

Das Konzeptalbum deckt diverse Härtegrade und stilistische Feinheiten souverän ab und beeindruckt durch eine perfekte Verbindung von Message und Musik.

Progressiver Power Metal mit Klasse!

Co-produziert hat kein Geringerer als Jacob Hansen, und handverlesene Gäste wie Kim Oleson (Anubis Gate), Markus Sigfridsson (Darkwater), Matthias IA Eklundh (Freak Kitchen) und Fred Columbo (Spheric Universe Experience) sorgen zusätzlich für Begeisterung.

Fans von Redemption, Dream Theater und Symphony X müssen zugreifen.

„The single most powerful thing you can do, is unlearn the limiting beliefs you have accepted as truths in your youth. This frees you from the chains that bind, the chains of the subconscious mind.“ – Lance King

www.LanceKingVox.com

www.facebook.com/LanceKingVoxOfficial

