Leise War Gestern – Podcast: Arkadius von Suidakra im Interview und Themenroulette

Folge 32

Streams

Anhören:

Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier Shownotes

Moin und juten Tach zur zweiunddreißigsten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Die Gäste

Heute haben wir mit Arkadius ein Urgestein des deutschen Melodic Death Metals und Celtic-/Folk-Metals bei uns Podcast. Wir quatschen natürlich über das neue Release Wolfbite seiner Band Suidakra und darüber, warum das Re-Release ihrer Debütplatte ein neues Coverartwork bekommen musstet – Spoiler: es hat was mit Urheberrecht zu tun. Doch sprechen wir auch über wirklich ernste Themen wie ihre Tour durch Indien 2014, die Dokumentation dazu und erfahren, was Adam und Eva mit Durchfall zu tun haben. Im Themenroulette blicken wir auf die Heavy Metal-Jugendszene und Nachwuchsförderung in Deutschland, verabreden uns für eine gemeinsame Listeningsession und lachen zur Titelmusik der Lindenstraße . Zusammengefasst eine echt tolle Folge mit einem absolut hörenswerten Gast.

Moderatoren

Kai Rath (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Sebastian Speetzen (Podcast-Moderator und Redakteur)

Wann erscheint die nächste Folge?