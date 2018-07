Nach einer nahezu komplett ausverkauften Tour im Frühjahr kehren Long Distance Calling im November und Dezember zurück auf europäische Bühnen, um ihr bisher erfolgreichstes Album Boundless mit euch zu feiern und natürlich gibt es auch viele ältere Songs zu hören.

Boundless stieg auf Platz 24 in die Deutschen Albumcharts ein und wurde im Rock Hard, Guitar und Eclipsed „Album des Monats“.

Boundless Tour Part 2

Präsentiert von Visions, Metal Hammer, Guitar, Gitarre & Bass, Eclipsed, Metal.de



22.11.18 (D) Leipzig / Täubchenthal

23.11.18 (CZ) Prague / Club Nova Chmelnice

24.11.18 (PL) Krakow / Zascianek

25.11.18 (D) Potsdam / Waschhaus

29.11.18 (D) Karlsruhe / Stadtmitte

30.11.18 (CH) Pratteln / Z7

01.12.18 (A) Dornbirn / Conrad Sohm

02.12.18 (D) Augsburg / Kantine

06.12.18 (D) Trier / Ex-Haus

07.12.18 (FR) Paris / Backstage By The Mill

08.12.18 (NL) Helmond / Cacaofabriek

09.12.18 (NL) Amsterdam / Melkweg

13.12.18 (D) Bochum / Rotunde

14.12.18 (D) Rostock / Mau Club

15.12.18 (D) Braunschweig / Eule

16.12.18 (D) Frankfurt / Zoom

20.12.18 (D) Bielefeld / Forum

21.12.18 (D) Schweinfurt / Stattbahnhof

Tickets bekommt ihr hier.

Tourtrailer:



Weitere Shows:

13.07.18 Erfurt (D) / Stoned From The Underground

14.07.18 Sankt Goarshausen (D) / Night Of The Prog

21.07.18 Karlsruhe (D) / Das Fest

03.08.18 Beelen (D) / Krach am Bach

04.08.18 Wacken (D) / Wacken Open Air

08.09.18 Balve (D) / German Kultrock Festival

05.-07.10.18 Köln (D) / Euoblast Festival

