Enemy Inside: “We are very proud to share with you, that after lots (!) of work our debut album Phoenix is going to be released worldwide on September 28th through Rock of Angels Records!”

Das Debütalbum Phoenix enthält elf einzigartige Songs voller atemberaubender Vocals, harter Gitarrenriffs und melodiöser Gitarrensoli. Ausdrucksstarke Texte verfeinern die kristallklare Produktion.

Es ist ein einheitliches Thema präsent „We all carry our greatest enemy inside us. One that we can’t see coming, from whom we can’t hide, who can bring our weaknesses to the light“. Das Album spiegelt den inneren Kampf zwischen Freund und Feind, hell und dunkel, gut und böse wider. Es ist die Herausforderung jedes Einzelnen, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen und sie zu überwinden. Phoenix vereint diese gegensätzlichen Gefühle und stellt den Zyklus der Wiedergeburt, Neuanfänge und Innovationen dar.

Für Fans von Evanescence, Lacuna Coil, Amaranthe, Delain, In This Moment usw.



http://bit.ly/enemy-phoenix-roar

http://bit.ly/enemy-phoenix-mm Hier kann das Album vorbestellt werden:

Erhältlich als Digipak CD, schwarzes Vinyl, Gold/Rot/Schwarz-Splatter Vinyl (limitiert auf 150 Exemplare weltweit) und Download.

Tracklist: Digipack CD:

1. Falling Away

2. Bleeding Out

3. Phoenix

4. Lullaby

5. Doorway To Salvation (feat. Georg Neuhauser)

6. Angel’s Suicide

7. Death Of Me

8. Oblivion

9. Halo

10. Dark Skies

11. Summer Son (Texas Cover)

12. Doorway To Salvation (Bonus Track)

Black Vinyl / LTD. Gold/Red/Black Splatter Vinyl:

SIDE A:

1. Falling Away

2. Bleeding Out

3. Phoenix

SIDE B:

1. Lullaby

2. Doorway To Salvation (feat. Georg Neuhauser)

3. Angel’s Suicide

SIDE C:

1. Death Of Me

2. Oblivion

SIDE D:

1. Dark Skies

2. Summer Son (Texas Cover)

3. Doorway To Salvation (Bonus Track)

Kommentare

Kommentare