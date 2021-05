Lost In Grey: veröffentlichen ersten Albumtrailer

Die finnische Theatrical-Metal-Band Lost In Grey hat die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Under The Surface für den 2. Juli 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Heute präsentiert die Band den ersten Album Trailer auf YouTube. In diesem kurzen Video gibt Komponist, Keyboarder, Sänger und Produzent Harri Koskela Einblicke über die Inspiration und das Songwriting zum neuen Album. Zu sehen gibt es das Video hier:

Die Band hat die erste digitale Single Souffrir bereits veröffentlicht.

Das fast zehnminütige Epos enthält vier internationale Gastkünstler – Emma Zoldan (Sirenia), Andi Kravljaca (Bioplan, Thaurorod) und Camille André am Gesang sowie Nils Courbaron (Sirenia, Think Of A New Kind) am Gitarrensolo.

Das offizielle Musikvideo, das von der Texterin & Sängerin der Band, Anne Lill Rajala, gedreht wurde, ist hier zu sehen: https://youtu.be/X33jittFe6Y

Under The Surface kann ab sofort vorbestellt werden: www.reapermusic.de/lostingrey-surface

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: