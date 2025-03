Lucifer’s Child: streamen ihr neues Album „The Illuminant“ in voller Länge

Die griechischen Black-Metal-Ikonen Lucifer’s Child präsentieren ihr mit Spannung erwartetes drittes Studioalbum The Illuminant. Das Album erschien am 28. März über Agonia Records. Unter folgendem Link können alle acht Tracks vollständig gestreamt werden:

Nach einem siebenjährigen Schlaf, in den Lucifer’s Child nach ihrem letzten Full-Length-Album The Order gefallen war – ein Schlaf, der in Schatten und Stille gehüllt war – entfacht das griechische Black-Metal-Quartett das Feuer, das nie ganz erloschen ist. In einer phönixartigen Wiedergeburt kanalisiert die Gruppe die Höhen ihrer esoterischen Überlegungen und die Tiefen ihrer erschütternden Verzweiflung in The Illuminant.

Mehr Infos zu Lucifer's Child und ihrem brandneuen Album The Illuminant findet ihr hier:

