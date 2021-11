Majestica: neue Single „This Christmas“ veröffentlicht

Letztes Jahr veröffentlichten Majestica ihr Album A Christmas Carol als wunderbares Weihnachtsgeschenk für die gesamte Metalszene. Es ist purer symphonischer Power Metal im wahren Majestica-Geist mit Elementen, die von Künstlern wie Twilight Force, Rhapsody, Alan Silvestri, Danny Elfman und John Williams inspiriert sind.

Heute veröffentlicht die Band A Christmas Carol – Extended Version, die nicht nur auf Vinyl erhältlich ist, sondern auch die Geschichte um den mürrischen alten Ebenezer Scrooge mit zwei neuen Songs abrundet. Außerdem enthüllt die Band ein Studiovideo zur zweiten Single This Christmas, das ihr euch hier ansehen könnt:

Die Band kommentiert: „Es ist an der Zeit, die A Christmas Carol-Geschichte mit unserer neuen Single This Christmas und der Veröffentlichung von A Christmas Carol – Extended Version zu vollenden. This Christmas ist ein Uptempo-Song, der alle Elemente des Albums in sich vereint. Starker Refrain, Duo-Gesang, großes Orchester, Doppelgitarren und all das Weihnachtsgefühl, das man braucht. Endlich wird es eine Vinyl-Version des Albums geben, viele haben letztes Jahr danach gefragt und wir hatten das Gefühl, dass es dieses Jahr unbedingt auf Vinyl erscheinen muss!“

Aufgrund der anhaltenden Pandemie sind Majestica leider gezwungen, ihre für Dezember dieses Jahres geplante Europatournee zu verschieben. Neue Termine werden bald bekannt gegeben.

Kürzlich veröffentlichten Majestica ihre neue Single Metal United als Tribut an Fans und Bühnencrew gleichermaßen. Zwei Jahre in Folge mussten Metalfans auf der ganzen Welt auf die Sommerfestivals verzichten, die wie das schlagende Herz des Metals selbst sind, ganz zu schweigen von einer Haupteinnahmequelle für all die großartigen Menschen, die helfen, die Veranstaltungen überhaupt erst möglich zu machen.

In diesen Zeiten muss die Metal-Gemeinschaft mehr denn je zusammenstehen, und Metal United steht für genau das.